إشادة بإشهار اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد عدد من لاعبي المواي تاي والكيك بوكسينج بإشهار الاتحاد الجديد برئاسة عبد الله سعيد النيادي مواصلة لمسيرة اللعبة التي كشفت عن قاعدة كبيرة من اللاعبين المواطنين الصاعدين الذين يتجاوز عددهم نحو 250 لاعباً على مستوى الدولة، وأشاد أحمد خوري لاعب منتخبنا للكيك بوكسينج بالاتحاد الجديد.

وكان اللاعب قد مثل الإمارات في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت بمدينة كاثو التايلندية العام الماضي في وزن تحت 54 كجم، بجانب اللاعب ناصر قطان في وزن 91 كجم، وتألق بشكل لافت خلال البطولة العربية للمواي تاي التي أقيمت في الأردن، وأحرز ميدالية فضية، وصيفاً لبطل العرب عام 2014، مما أهله للمشاركة في البطولة الدولية للجامعات.

وأضاف اللاعب خوري بأن قاعدة اللعبة تتطلع بشغف لانطلاقة جديدة تحت مظلة مجلس إدارة جديد برئاسة عبدالله النيادي وسط اهتمام كبير وترقب من عشاق اللعبة بهدف اللحاق بالمستويات العالمية التي تعكس وجود قاعدة كبيرة من اللاعبين المواطنين للعبة على مستوى الدولة، بجانب اللاعبين المقيمين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ارتفاع المستوى الفني للعبة.

يذكر بأن مجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة عبد الله سعيد النيادي سيعقد اجتماعاً خلال شهر رمضان المبارك، فيما تتواصل عملية حصر اللاعبين وما تحقق خلال الفترة الماضية تحت مظلة اتحاد المصارعة والجودو، وبعد ذلك تنطلق مسيرة الاتحاد الجديد مما ينعكس على اللعبتين معاً «المواي تاي» و«الكيك بوكسينج» من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإنجازات على كل المستويات في القريب العاجل.