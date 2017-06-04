51 ميدالية لأبطال الإمارات في بطولة محمد الشرقي للجو جيتسو

فيصل النقبي (الفجيرة)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل ختام بطولة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية الأولى للجو جيتسو التي أقيمت في قاعة خليفة مساء أمس الأول، ونظمها اتحاد اللعبة ونادي الفجيرة للفنون القتالية تحت رعاية سموه ودعمه بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم إضافة إلى أفضل أبطال الإمارات الدوليين وذلك في قاعة خليفة بالفجيرة.

شهد منافسات البطولة إلى جانب سموه كل من الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي لبناء الأجسام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو مسؤول شؤون الأندية، وأحمد حمدان الزيودي نائب رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية ومديره التنفيذي إضافة إلى حضور عدد كبير من محبي وعشاق اللعبة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أن إمارة الفجيرة أخذت على عاتقها المساهمة في الحركة الرياضية والنهوض بدور مؤثر في المشهد العالمي ومن هذا المنطلق حرصت على استضافة البطولات الرياضية العالمية ودعمها كجزء من حضور الإمارات الإنساني العالمي في شتى المجالات، متمنياً أن تشكل هذه البطولة إضافة مهمة إلى مسابقات الجو جيتسو التي تقام في الدولة وتسهم معها في تحقيق نهضة رفيعة المستوى للعبة في الإمارات ووضع اسم الدولة على خريطة الجو جيتسو العالمية المزدحمة بأسماء المنتخبات الكبيرة والأسماء المشهورة.

وتمنى سموه للمشاركين النجاح في منافسات البطولة والارتقاء بأدائهم وتقديم مستوى لائق.. مثنيا على الجهود التي بذلها القائمون على البطولة.