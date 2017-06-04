«أبوظبي للتنمية» ينجز 9 مشاريع في البحرين بـ 9 مليارات درهم نهاية 2016

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أنجز صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية العام 2016 قرابة 98% من إجمالي منحة الإمارات للمساهمة في برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بالبحرين، خلال الفترة من 2012-2013 والذي تساهم فيه الإمارات بمبلغ 9.2 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي الإنفاق لـ9 مشاريع تنموية، خلال الفترة من 2013-2016 قرابة 9 مليارات درهم، وذلك بنسبة 98% من إجمالي المنحة، بحسب تقرير صندوق أبوظبي للتنمية.

وقال التقرير «تتركز المشاريع التي تشملها المنحة على البنية الأساسية، وتحديداً في قطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحي والصحة والطرق، لتساهم بذلك في دعم الجهود الدؤوبة، التي تبذلها حكومة البحرين للارتقاء بمستوى معيشة الشعب البحريني وتحفيز النمو الاقتصادي». وأوضح التقرير، أن المشاريع المعتمدة ضمن منحة الإمارات للبحرين، خلال الفترة من «2013 - 2016»، توزعت بين 3.51 مليار درهم لـ3 مشاريع إسكان و637 مليون درهم، لمشروعي مياه و562 مليون درهم لقطاع الصحة و4.1 مليار درهم لمشاريع النقل والمواصلات، و187 مليون درهم لإنشاء مبان حكومية.

وقال التقرير، «جاء مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 3.7 مليار درهم كأكبر مشروع ضمن المنحة الإماراتية، لاستيعاب أعداد كبيرة من المسافرين، حيث سيسهم المشروع في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنموي ودعم خطط وبرامج التنمية التي تعمل عليها مختلف القطاعات في البحرين».

وأما مشروع توسعة وتطوير طريق الشيخ زايد بقيمة 337 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى توسعة وتطوير طريق الشيخ زايد، أحد الطرق الرئيسية في البحرين لرفع طاقته الاستيعابية لتتجاوز 50 ألف مركبة يومياً، إلى جانب تخفيف الازدحام المروري على التقاطعات الواقعة ضمنه.

كما يعد مشروع الوحدات السكنية بالمدينة الشمالية من المشاريع الاستراتيجية الهامة في البحرين وسيتم تنفيذه على مرحلتين بتكلفة إجمالية قدرها 2.6 مليار درهم، ويهدف المشروع إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين عن طريق تطوير مدن جديدة، بما في ذلك بناء 2694 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، وتطوير مشاريع البنية الأساسية الخاصة بها، بما في ذلك شبكات الطرق والجسور والصرف الصحي.