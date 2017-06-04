سياحة الفجيرة: 90% توقعات الإشغال الفندقي خلال موسم الصيف

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يتهيأ القطاع السياحي في إمارة الفجيرة لدورة ازدهار جديدة تبدأ مع تدشين المزيد من العلامات الفندقية العالمية في الإمارة خلال العام الجاري لتلبية النمو المتسارع في الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الدولية والسوق المحلي، بحسب مسؤولين وخبراء فندقيين.

وتوقع هؤلاء أن تسجل معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة خلال موسم الصيف الحالي نسبا تصل إلى 90% في العديد من الفنادق مدعومة بالطلب من السوق المحلي الذي يشكل نحو 50% من الإشغال خلال الموسم، وكذلك عودة الحركة من الأسواق الرئيسية كالسوق الروسي والبريطاني والألماني مع الارتفاع الشديد في التدفقات من السوق الصيني.

وكشف سعيد السماحي المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، عن تعديل الهيئة لتوقعاتها بالنسبة للطاقة الاستيعابية للفنادق العاملة في الإمارة بحلول العام 2020 لترتفع إلى أكثر من 6 آلاف غرفة، بدلا من 5 آلاف غرفة مستهدفه بحلول هذا التاريخ، وذلك في ظل تسارع الطلب من العلامات الفندقية العالمية للتواجد في الإمارة.

وأوضح السماحي في تصريحات لـ»الاتحاد» أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الإمارة يبلغ حالياً نحو 39 منشأة بإجمالي 3900 غرفة وشقة فندقية، متوقعاً أن يرتفع عدد الغرف إلى 4500 غرفة بحلول العام المقبل، قبل أن يصل إلى 6000 غرفة في 2020 مع دخول الفنادق الجديدة قيد الإنشاء حالياً.