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الإمارة تستعد لاستقبال المزيد من العلامات الفندقية العالمية

سياحة الفجيرة: 90% توقعات الإشغال الفندقي خلال موسم الصيف
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تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يتهيأ القطاع السياحي في إمارة الفجيرة لدورة ازدهار جديدة تبدأ مع تدشين المزيد من العلامات الفندقية العالمية في الإمارة خلال العام الجاري لتلبية النمو المتسارع في الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الدولية والسوق المحلي، بحسب مسؤولين وخبراء فندقيين.

وتوقع هؤلاء أن تسجل معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة خلال موسم الصيف الحالي نسبا تصل إلى 90% في العديد من الفنادق مدعومة بالطلب من السوق المحلي الذي يشكل نحو 50% من الإشغال خلال الموسم، وكذلك عودة الحركة من الأسواق الرئيسية كالسوق الروسي والبريطاني والألماني مع الارتفاع الشديد في التدفقات من السوق الصيني.

وكشف سعيد السماحي المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، عن تعديل الهيئة لتوقعاتها بالنسبة للطاقة الاستيعابية للفنادق العاملة في الإمارة بحلول العام 2020 لترتفع إلى أكثر من 6 آلاف غرفة، بدلا من 5 آلاف غرفة مستهدفه بحلول هذا التاريخ، وذلك في ظل تسارع الطلب من العلامات الفندقية العالمية للتواجد في الإمارة.

وأوضح السماحي في تصريحات لـ»الاتحاد» أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الإمارة يبلغ حالياً نحو 39 منشأة بإجمالي 3900 غرفة وشقة فندقية، متوقعاً أن يرتفع عدد الغرف إلى 4500 غرفة بحلول العام المقبل، قبل أن يصل إلى 6000 غرفة في 2020 مع دخول الفنادق الجديدة قيد الإنشاء حالياً.

وتوقع السماحي أن يتجاوز عدد نزلاء فنادق الفجيرة خلال العام الجاري حاجز المليون نزيل مقارنة مع 930 ألف نزيل في العام 2016، وذلك في ظل مؤشرات تحسن السياحة العالمية وعودة الحركة إلى الأسواق الرئيسة مثل روسيا والصين وعدد من الأسواق الأوروبية، منوهاً بأهمية القرارات الخاصة بمنح تسهيلات الحصول على التأشيرات عند الوصول للسياح من الصين وروسيا، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز التدفقات من هذه الأسواق، مشيراً إلى أن إجمالي عدد زوار الفجيرة يتجاوز مليوني زائر في العام باحتساب الزوار من السوق المحلي ومن سلطنة عمان. ... المزيد
     
 

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