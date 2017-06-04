«أبوظبي للتنمية».. شريك العالم في التنمية المستدامة

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أصبح صندوق أبوظبي للتنمية شريكاً رئيساً للتنمية في العالم، وساهم الصندوق في تبوء الإمارات مكانة مرموقة بين دول العالم في مجال المساعدات الإنمائية، إذ بلغ حجم تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية واستثماراته بنهاية عام 2016 قرابة 80 مليار درهم، منها 35 مليار درهم قروضاً، و42 مليار درهم منحاً حكومية، استفادت منها 83 دولة، كما بلغ حجم استثمارات الصندوق في الشركات والمحافظ الاستثمارية نحو 3 مليارات درهم، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية تخدم أهداف الصندوق التنموية وتطلعاته في العمل الإنمائي المستدام.

وأصبح الصندوق، يحتل مكانة ريادية على مستوى مؤسسات الإقراض التنموية العالمية، لاسيما أن الصندوق أصبح يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية في العديد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية التنموية في تلك الدول.

وتخدم تمويلات الصندوق قطاعات تنموية متنوعة مثل، مشاريع البنية التحتية والتعليمية والصحية والإسكان والنقل والمواصلات والري والزراعة، وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى، إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي انعكست بشكل مباشر على حياة ملايين السكان في الدول النامية، وساهمت في إيجاد حلول للكثير من الصعوبات التي كانت تواجههم.

وتأسس صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971 كمؤسسة مملوكة لحكومة أبوظبي تعنى بتقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بهدف مساعدتها في تخطي العقبات التي تواجهها، وصولاً إلى تحسين مستوى حياة شعوبها. ويعمل الصندوق على تقديم قروض ميسرة للدول النامية، فضلاً عن إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتلك الدول لتمويل المشاريع التنموية، كما يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية ترتكز على الاستثمار بحصص في شركات منتقاة في عدد من الدول، بحيث تساهم بفاعلية في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المعنية.