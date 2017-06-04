«أبوظبي للسياحة» توقع عقوداً مع شركات في «التعاون» والهند والصين وأوروبا

رشا طبيلة (أبوظبي)

وقعت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عقوداً وشراكات مع كبريات شركات السياحة في كل من دول الخليج، والهند، والصين، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وبريطانيا، بهدف بيع الحزم السياحية الخاصة بأبوظبي في تلك الدول، لتعزيز النمو السياحي خلال النصف الثاني من العام الجاري، حسب مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في الهيئة.

وقال النعيمي لـ«الاتحاد»: «قمنا خلال مايو الماضي بجولات تعريفية لأول مرة في جنوب أفريقيا التي ضمت 3 مدن، ونسعى لجولات تعريفية في يوليو المقبل عبر 3 مدن في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف: «قمنا بعقد شراكات وعقود جديدة مع شركات السياحة الكبرى في دول الخليج، وذلك لبيع حزم سياحية لإمارة أبوظبي في دول الخليج، إلى جانب قيامنا بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة والسفر بجولات تعريفية تغطي منطقة الخليج بالكامل الشهر الماضي».

وأشار النعيمي، إلى تنظيم جولة تعريفية مع جزيرة ياس في دول الخليج للترويج لأبوظبي بشكل عام وجزيرة ياس بشكل خاص.