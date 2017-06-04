7 أصناف رمضانية ترفع تجارة دبي الخارجية إلى 16.34 مليار درهم في 2016

دبي (وام)

يشهد شهر رمضان المبارك ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك أصناف المواد الغذائية التي يقبل الناس على شرائها خلال الشهر الفضيل حيث أظهرت إحصائيات جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية بسبعة أصناف أساسية للأغذية الرمضانية بلغت في العام 2016 نحو 16.34 مليار درهم.

شملت تلك الأصناف «السكر والأرز والمكسرات والمياه المعبأة والعصائر والتمور والدقيق»، حيث تصدر السكر تجارة دبي الخارجية بأهم الأغذية الرمضانية بقيمة بلغت 5.1 مليار درهم في العام 2016، تلاه الأرز بقيمة 4.8 مليار درهم، ثم المكسرات بقيمة 3.7 مليار درهم والمياه المعبأة بقيمة مليار درهم، والعصائر بقيمة 873.8 مليون درهم، والتمور بقيمة 813.75 مليون درهم، والدقيق بقيمة 57.37 مليون درهم.

وبلغت كمية تجارة دبي الخارجية بأهم الأغذية الرمضانية في العام 2016 نحو 6 ملايين طن، توزعت إلى السكر بكمية 3.08 مليون طن والأرز بكمية 1.66 مليون طن والتمور بكمية 448 ألف طن والمياه المعبأة بكمية 279.8 ألف طن والعصائر بكمية 238.44 ألف طن والمكسرات بكمية 236.5 ألف طن والدقيق بكمية 9 آلاف طن.

وتوفر جمارك دبي للتجارة بالمواد الغذائية أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية التي تضمن وصول هذه المواد إلى الأسواق المحلية دون تأخير لضمان سلامتها وجودتها ولتلبية احتياجات الأسواق في المواسم التي تشهد ذروة الطلب على المواد الغذائية وأهمها شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، أن الدائرة تحرص على دعم الجهود الحكومية لتوفير المواد الغذائية للمستهلكين في شهر رمضان المبارك، حيث تكرس جمارك دبي جهودها لضمان تدفق هذه المواد إلى الأسواق التجارية في الدولة بالكميات المطلوبة من قبل المستهلكين في كل الفترات وخصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة كبيرة في استهلاك المواد الغذائية، ولذلك تعمل جمارك دبي على وصول الأغذية إلى المستهلكين بأفضل مستويات الجودة ووفقاً للمواصفات والمعايير المطبقة في أسواقنا التجارية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المختصة بسلامة المواد الغذائية وفي مقدمتها بلدية دبي.

وأضاف كاظم، أن الدائرة تتبع في عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي للمواد الغذائية إجراءات دقيقة وذكية تراعي المحافظة على سلامة الغذاء لحماية صحة المجتمع وسلامته وأمنه الغذائي، حيث زودت مراكزها الجمركية بأحدث الأجهزة والتقنيات التي طورتها جمارك دبي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات تدعمها الكفاءة العالية للمفتشين الجمركيين لتحقق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات والتسهيلات للتجار المستثمرين لتمكينهم من الحصول على قيمة مضافة حقيقية تعزز قدرتهم على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها إمارة دبي لحركة التجارة العالمية.

وأوضح مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي أن جمارك دبي تحرص على أن تشمل جهودها لتحقيق التميز المؤسسي كل جوانب العمل الجمركي، من خلال مبادرات ومشاريع التطوير الدائم لكل الإجراءات والخدمات الجمركية وتشجيع الموظفين والشركاء والمتعاملين على تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة لتطوير عمل جمارك دبي.

وأكد الحرص على تحفيز الإبداع والابتكار من خلال متابعة وتنفيذ الأفكار التي تصلها من الجمهور عموماً عبر مجلس محمد بن راشد الذكي والنظام الموحد للاقتراحات في حكومة دبي والقنوات الأخرى الخاصة بتلقي أفكار الجمهور.