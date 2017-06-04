دبي (الاتحاد)

وقَّع «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «نخيل العقارية»، لتنفيذ مجموعة من المبادرات الإبداعية المتميزة في إطار مبادرة «دبي تتحدث إليك» التي أطلقها «براند دبي» لنشر الأعمال الإبداعية في كل أرجاء دبي بما يدعم المشهد الجمالي في الإمارة ويضيف بعداً جديداً يبرز مكانتها كمركز حضاري وإبداعي من الطراز الأول.

وعبرت ميثاء بوحميد، مدير «براند دبي»، عن اعتزازها بتعاون «براند دبي» وشركة «نخيل» وتقديرها لما تقوم به الشركة الوطنية الرائدة من إسهامات كبيرة في تطوير المشهد الحضاري والإبداعي في الإمارة ما يتطابق مع رسالة براند دبي الرامية إلى إبراز الطبيعة المتفردة لدبي كمدينة اعتمدت خلال مسيرتها التنموية على الإبداع بوصفه المحرك الأساسي لنهضتها، والدافع لمساعيها الرامية إلى إيجاد قراءة متكاملة للمستقبل بما يحمله من فرص لمزيد من التطوير، مشيرة إلى اهتمام «براند دبي» بتوسيع دائرة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتسريع وتيرة الإنجاز في تحويل دبي إلى متحف مفتوح.

وأضافت ميثاء بوحميد: «سيسمح التعاون بين براند دبي، ونخيل بتطوير أفكار جديدة لنشر الأعمال الإبداعية، لا سيما أن نخيل، وهي إحدى الشركات العقارية الكبرى ليس فقط على مستوى الدولة ولكن على مستوى المنطقة، يتبعها العديد من المواقع بالغة التميز المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، وتعتبر من نقاط الجذب التي يتوافد عليها يومياً آلاف الزائرين من داخل وخارج الدولة، والتعاون مع «براند دبي» يتيح مجال أرحب للتفكير في المزيد من الأفكار غير التقليدية التي تنشر ملامح الإبداع في المدينة».

من جانبه، أعرب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية، عن تقديره للدور الذي يضطلع به «براند دبي» من خلال مبادراته ومشاريعه الرامية إلى نشر الطابع الجمالي في دبي باستخدام الفن والإبداع، وقال: «سيتيح لنا هذا التعاون المشترك مع براند دبي وضع مزيد من اللمسات الجمالية والإبداعية بما يتماشى مع مساعي نخيل المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء».

وأضاف: «المشروع الأول ضمن هذا التعاون يقع في جزيرة نخلة جميرا، والتي تعد واحداً من المشاريع العمرانية الأكثر تمييزاً على مستوى العالم، امتداداً لعلاقات التعاون المشترك بين الطرفين حيث كانت «نخيل» دوماً شريكاً أساسياً لمبادرات «براند دبي»، الهادفة إلى نشر المشاريع القائمة على الأفكار الإبداعية، والتي تسلط الضوء على إنجازات دبي على مدى العقود القليلة الماضية».

وتم تنفيذ أول المشاريع، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، في جزيرة نخلة جميرا حيث قام «براند دبي» بالتعاون مع نخيل العقارية بتزيين الجسر المؤدي إلى هلال جزيرة النخلة بعمل تشكيلي حوّل الجسر إلى ما يبدو وكأنه مجموعة من الأشجار اليانعة حيث تقوم فكرة المشروع على دمج العديد من التكوينات المجسمة بحيث تظهر الأعمدة والدعامات التي تحمل الجسر كسيقان الأشجار، فيما يظهر الجزء السفلي للجسر وكأنه غابة من الأوراق الخضراء.

من جانبها أشارت شيماء السويدي، مدير المشروع إلى أهمية هذا التعاون مؤكدة أن «براند دبي» يسعى دوماً إلى نشر الفنون الإبداعية القادرة على خلق تواصل فعال وبناء مع كل أفراد المجتمع ضمن مشاريعه المنتشرة في مختلف أرجاء دبي، مضيفةً أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مشاريع نوعية جديدة ضمن مبادرة «دبي تتحدث إليك».