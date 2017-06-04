«التنظيم العقاري» تفرض إجراءات جديدة لتخفيض رسوم الخدمات في دبي

يوسف العربي (دبي)

وجهت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» جمعيات الملاك وشركات الإدارة بضرورة عمل مناقصات على كل مزودي الخدمات والصيانة والتأمين وغيرها، كما اشترطت المؤسسة على جمعيات الملاك اختيار جميع الموردين واعتمادهم لرسوم الخدمات قبل تقديمها للمؤسسة، بحسب بيانات مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأكد محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» لـ«الاتحاد» أن هذه الإجراءات الجديدة ساهمت في خفض رسوم الخدمات في غالبية المشاريع ذات الملكية المشتركة.

وأضاف: «بلغ معدل رسوم الخدمات التي يسددها ملاك الوحدات العقارية لصالح جمعيات الملاك في دبي، نحو 13.58 درهم للقدم الشقق السكنية، و3.97 درهم للقدم للفلل، و16 درهماً للقدم للوحدات التجارية، موضحاً أن رسوم الخدمات للوحدات السكنية (الشقق) تتراوح بين 6.5 درهم و20.66 درهم للقدم المربعة، فيما تتراوح بين 1.02 درهم و6.91 درهم للقدم المربعة للفلل، وبين 10.50 درهم و21.5 درهم للقدم المربعة للوحدات التجارية.

وأوضح ابن حماد، أن جمعيات الملاك تتقاضى رسوماً نظير العديد من الخدمات التي تقدمها للقاطنين في المبنى بالنيابة عن المالك، حيث تختلف هذه الرسوم بحسب نوع المبنى والمرافق المصاحب له وغيرها من العوامل ولفت إلى أن تكلفة رسوم الكهرباء والتكيف تشكل نسبة تتراوح بين 45 إلى 55% من إجمالي مبلغ رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها.