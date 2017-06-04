«مدائن العقارية» تطلق «مارينا أركيد» في مرسى دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة مدائن العقارية 280 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في برج مارينا أركيد، البرج السكني الراقي الذي يقدم تجربة فاخرة لنمط الحياة ومرافق ترفيهية فريدة من نوعها في دبي، بحسب بيان أمس.

ويضم هذا المشروع، الذي يتميز بإطلالات خلابة على أفق مرسى دبي، 280 شقة تتألف من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، فضلاً عن 10 وحدات دوبلكس منها 5 وحدات سكنية تحتوي على حديقة وجاكوزي خاص لكل وحدة موزعة جميعها على 47 طابقاً واسعاً.

وتلبي الوحدات السكنية في مارينا أركيد، التي تحمل تصاميمها بصمة خبير التصميم الداخلي الإيطالي ماتيو نونزايتي، احتياجات نمط الحياة المتطور للسكان من خلال تجهيز البرج بأحدث المرافق ووسائل الراحة، مثل خدمة الكونسيرج على مدار الساعة لتوفير متطلبات سكان البرج، فضلاً عن خدمة صف السيارات مجاناً على مدار الساعة للمقيمين والزوار على حد سواء، وطاقم ضيافة مدرّب لنقل الأمتعة والمشتريات. ويقدم البرج كذلك خدمة الاستقبال للسكان والضيوف عند وصولهم.

ويتميز برج مارينا أركيد بموقعه الفريد الذي يتيح للمقيمين فيه الوصول بسهولة إلى معالم دبي البارزة، ويقع بالقرب من ترام ومترو دبي، فضلاً عن قربه من المطاعم ومتاجر التجزئة الشهيرة في الإمارة. ويمتلك البرج موقعاً استراتيجياً بين شارعي النسيم والمرسى، ويبعد 10 دقائق فقط عن نخلة جميرا ومول الإمارات، و20 دقيقة عن دبي مول، و30 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

ومن أجل توفير تجربة معيشة آمنة تضمن راحة البال للسكان، يقدم برج مارينا أركيد أعلى معايير السلامة مع أحدث ميزات الأمان، سواء كانت تصميمية أو خدمية، مثل أنظمة منع انتشار الحريق عبر الطوابق التي تعزز إلى حد كبير مقاومة المبنى للحريق.

وقال عبد العزيز العور، رئيس مجلس إدارة شركة مدائن العقارية: «يتميز مارينا أركيد بالموقع الفريد حيث إنه يكمن في قلب مرسى دبي، والذي يشكل إحدى أكثر المناطق المرغوبة في الإمارة، والتصميم المعماري المتفرد للوحدات السكنية، وقد سعينا إلى توفير وسائل الراحة الموجودة في أرقى علامات الضيافة مع الاهتمام بأدق التفاصيل، يلبي هذا البرج المتطور احتياجات السكان الباحثين عن تجربة إقامة فاخرة تشكّل امتداداً لنمط حياتهم العصري، كما أنه سينتقل بمفهوم الراحة إلى مستوى جديد كلياً، بينما يجسّد النمط الحقيقي لأسلوب المعيشة الذي تقدمها منطقة مرسى دبي». ويُعد مارينا أركيد المشروع التطويري الوحيد الذي يقدم شققاً جاهزة للسكن في مرسى دبي مع خطة سداد مُريحة على مدار 5 سنوات ولفترة محدودة.