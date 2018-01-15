باقة من الفعاليات الترفيهية في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في موسمها الـ 13 الخميس المقبل، مع مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات خارج إطار منافسات البطولة لكافة أفراد العائلة في قرية البطولة.

وأشارت اللجنة المنظمة للبطولة أن قرية البطولة على جهازية كاملة لاستقبال باقة متنوعة من المسابقات والأنشطة والأزياء وخيارات المأكولات والمشروبات وغيرها من الفعاليات الهادفة والترفيهية لجميع الزوار، حيث تخصص قرية البطولة منطقة خاصة للأطفال المصاحبة الرامية إلى تحفيزهم على تعلم لعبة الجولف بأسلوب ترفيهي وتفاعلي.

وأكد بيتر جيرمان مدير البطولة، أن البطولة شهدت خلال السنوات السابقة أعداداً كبيرة من الزوار والمشجعين من كافة الفئات نظراً لتنوع الأنشطة التي تقدمها، وأن منظمو البطولة يسعون باستمرار لاستقطاب المزيد من الزوار من خلال إضافة أنشطة متنوعة.

وأضاف: رحبت البطولة خلال السنوات السابقة بأكثر من 60 ألف ضيف وزائر في كل موسم، ونأمل استقبال مزيدٍ من الزوار مجدداً هذا العام. كما ندرك أنه من واجبنا الحفاظ على هذا الزخم القوي والمتواصل للبطولة وضمان تنظيم منافسات رائعة كما الحال دائماً».