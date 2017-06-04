العلاج والغذاء سبيل صيام المصابين بالأنيميا

القاهرة (الاتحاد)

يشعر مرضى الأنيميا بالقلق مع اقتراب شهر رمضان خوفاً من تدهور حالتهم الصحية خلال فترة الصيام، ولكن يجب التمييز بين الأنيميا الحادة أو المزمنة ومن أصيب بالأنيميا أو فقر الدم بصورة مؤقتة نتيجة لأسباب عارضة. وتعتبر أنيميا نقص الحديد، هي الأكثر شيوعاً، خاصة بين الأطفال والمراهقين، وغالباً يرجع سببها إلى سوء التغذية وعدم تناول ما يحتاج إليه الجسم من الحديد.

إلى ذلك، توضح الدكتورة هبة منير، أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني بالقاهرة، أن هناك أنواعاً عديدة من الأنيميا أو فقر الدم، ومن الناحية العلمية، فإنها تعني عدم وجود خلايا الدم الحمراء الطبيعية بنسب كافية، أو انخفاض نسبة الهيموجلوبين وهو الجزء الأساس من كريات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم.

وهناك أنواع عديدة من فقر الدم، منها ما ينتج عن حالات النزيف أو نتيجة لبعض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القرحة أو التهاب المعدة والبواسير أو السرطان، مشيرة إلى أن بعض العقاقير والأدوية التي يضطر المريض لتناولها لفترات طويلة مثل المسكنات والأدوية المضادة للالتهاب تزيد حسب فقر الدم وبالنسبة للنساء، فإنه بعضهن يصاب بالأنيميا نتيجة الحمل والولادات المتعددة.

ومن أنواع الأنيميا الأخرى، هناك الأنيميا المنجلية التي تعتبر اضطراباً وراثياً، وأنيميا البحر المتوسط وهما نتيجة اضطراب وراثياً، وأنيميا نقص الفيتامينات التي تسبب خلل في تصنيع خلايا الدم من النخاع مشيرة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الغذاء المناسب والمتوازن والأنيميا، وغالباً يتم علاج مرض أنيميا نقص الحديد بالأدوية والمكملات الغذائية مع وضع بروتوكول أو برنامج غذائي لمراعاة تجنب الأسباب التي أدت إلى الأنيميا، فقد يكون السبب اتباع حمية غذائية غير صحيحة، أو محاولة التحول إلى النظام النباتي فقط بطريقة غير صحيحة. وعن المصادر الغذائية للحديد، تقول إنها تشمل اللحوم الحمراء والكبدة والأسماك والدواجن والبيض والبقوليات والحبوب الكاملة، إلى جانب الفواكه المجففة والرمان والجوافة والبرتقال، فهي مصادر غنية بفيتامين «سي» الذي يساعد في امتصاص الحديد وبعض الخضراوات مثل البروكلي والسبانخ. وتضيف أنه من المصادر النباتية المهمة للحديد العسل الأسود، ويفضل أن يضاف إليه قليل من عصير الليمون؛ لأنه يساعد على امتصاص الحديد إلى جانب البقوليات ومنها الفول والعدس واللوبيا والحمص والفاصوليا البيضاء وكلها مصادر غنية بالحديد تفيد مرضى الأنيميا. وتنصح هبة مرضى الأنيميا الالتزام بالعلاج، واتباع إرشادات الطبيب، فهو الذي يمكنه أن يحدد إمكانية تحمل مريض الأنيميا لمشقة الصيام من عدمه، وإذا سمح له يجب أن يلتزم بالتعليمات الخاصة بالأدوية، ونوعية الغذاء المناسب. وترى أن كثيراً من مرضى الأنيميا غير الحادة أو المزمنة قد يسمح لهم بالصيام بشرط الالتزام بالعلاج والغذاء المناسب وبشكل عام يمكن للأم أن تهتم بالأطعمة الغنية بالحديد في الإفطار والسحور، بحيث تضع الخضراوات الغنية بالحديد في الوجبات دائماً، ومنها: الملوخية، والخبيزة، والسبانخ، وورق العنب، والبامية، والجرجير، والبقدونس، والبنجر وفي السحور يمكن الاعتماد على حبوب القمح الكاملة أو الشوفان مع اللبن وقليل من الفواكه المجففة أو الفول.