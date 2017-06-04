منزل أنيسة.. ملتقى المسلمين الجدد في أستراليا

القاهرة (الاتحاد)
هُناك نحو نصف مليون مسلم في أستراليا، يعادلون 2 بالمائة من تعداد السكان تقريباً في البلاد البالغ 23.13 مليون نسمة، ويوجد بها نحو 200 مسجد ومصلى.
ويخصص الأسبوع الأول من رمضان للإفطار العائلي لمُسلمي سيدني، ويتم إطلاق مجموعة من المشاريع التطوعية، وسلسلة احتفالات رمضانية للإفطار، ويُفتتح المهرجان منذ سنوات في شوارع الجالية الإسلامية، وهو عبارة عن مشاريع تطوعية تقدم الأطعمة، وفقاً للمناسبة الدينية، بهدف بناء علاقات اجتماعية قوية والتفاهم بين الثقافات عن طريق جعل المجتمع أوسع من خلال تناول الطعام.
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والمسلمون في أستراليا يتبادلون التهاني، والتزاور في البيوت والمنتديات، وأماكن العبادة التي تنشط خلال رمضان، حيث تنتشر الأماكن لأداء الدروس الدينية، وتحفيظ القرآن، وتعليم اللغة العربية، وموائد الرحمن لإقامة الإفطار والسحور الجماعي عند المساجد وحدائق المنازل، ويتم استدعاء الشيوخ لقراءة القرآن بعد الإفطار، وتقدم أشهى المأكولات والأطعمة المختلفة والمتنوعة بسبب تنوع الجاليات، وحمل الأسر للأطعمة المختلفة، ما يعطي المائدة الجمال والكرم في هذا الشهر الكريم، كما تحرص الأسر على الذهاب إلى المساجد لإقامة صلاة العشاء والتراويح التي تعتبر فرصة عظيمة لروح الجماعة وذوبان الجنسيات المختلفة وتضامنها وتوحدها على مظهر من مظاهر العبادة، وينظم كل مسجد أو مؤسسة إفطاراً وسحوراً جماعياً يدعى إليه كل المصلين، يضم أشهى المأكولات والحلويات، لا سيما العربية.
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فالشارع الذي ينام بعد غروب الشمس، تنعشه تقاليد مسلمي أستراليا خلال شهر رمضان، وبعد فترة للراحة في موعد الإفطار يبدأ فضاء هذا الشارع حركته بعد انتهاء صلاة العشاء والتراويح وتصل ذروتها في أوقات السحور، حيث تكون هذه الفترة من أفضل الفترات التي يعرض فيها الباعة المأكولات والحلويات الشعبية، والعصائر، والأهم من ذلك التمور والمشروبات التي تعطي المهرجان طابعاً تقليدياً رمضانياً خاصاً أصبح مرجعاً من تقاليد رمضان في سيدني خاصة وأستراليا بشكل عام.