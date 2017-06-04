مالك بن عوف.. الشاعر الفارس

سلوى محمد (القاهرة)

مالك بن عوف بن سعد، يكنى بأبي علي النصري نسبة إلى جده نصر بن معاوية، من الشعراء المقلين في الشعر، من أهل الطائف، فارس محنك جرار، ولم يُنْعَتَ بالجرّار حتى يَرْأَس ألف مقاتل، رفيع القدر في قومه، قاتل ثقيفاً في الجاهلية، تأخر إسلامه إلى غزوة حنين.

بعد فتح مكة علمت قبيلتا هوازن وثقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه إلى الطائف لإخضاعهما، فقاد مالك جيشاً يقارب الثلاثين ألف مقاتل منهم نساؤهم وأولادهم وأموالهم وتوجه بهم إلى وادي حنين، ووصل الخبر النبي فأعد جيشاً يقارب عشرة آلاف مقاتل وهم من فتح بهم مكة، وخرج إليهم واغتر المسلمون بكثرتهم، ولا يدرون ما دُبِّر لهم بليل، وبدأت المعركة، وإذا بجيش مالك قد شد عليهم شدة رجل واحد، فارتبك جيش المسلمين ورجع كثيراً منهم لضراوة المعركة، وقال مالك:

أَقْدِمْ مُحَاجُ إِنَّه يوْمٌُ نُكَرْ

مِثْلِي على مِثْلِكَ يَحمِي ويَكُرّْ