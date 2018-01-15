72 لاعباً في «جولف الأيقونة» بجزيرة السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة نخبة نجوم ومشاهير العالم في بطولة جاري بلاير الخيرية للجولف التي تقام يوم 29 يناير الجاري على ملعب الجولف بنادي شاطئ جزيرة السعديات، وهو الملعب نفسه الذي قام بتصميمه أيقونة الجولف العالمي جاري بلاير.

وتعود البطولة الخيرية إلى أبوظبي للمرة الثالثة على التوالي وسط مشاركة 72 لاعباً من نجوم الجولف العالميين، وذلك بهدف جمع التبرعات لصالح مؤسسة بلاير الخيرية التي تقدم ريع البطولة لمصلحة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن أبرز النجوم المشاركين في البطولة: توماس بيورن، مات فيتزباتريك، بول ديون، هايدن بورتيس، جوليان سوري، براندون ستون، لوكاس بيير جارد، جوردان سميث، إضافة إلى نجمات الجولة الأوروبية للسيدات: أوليفيا كووان، كارلي بووث، أيما كابريرا بيلو، وهيني جويا ثم ريحان توماس من الإمارات، وهي من أبرز المواهب الواعدة من فئة الهواة، كما تشهد البطولة تواجد الثنائي الغنائي البريطاني بريان ماكفادن وكيث دافي.

وتأتي البطولة التي تتزامن مع «عام زايد» امتداداً لبطولات جاري بلاير الخيرية العالمية التي ينظمها البطل بهدف جمع التبرعات لصالح مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أسهمت هذه البطولات الخيرية وعلى مدى سنوات طويلة بجمع أكثر من 62 مليون دولار تم توزيعها على الأطفال الفقراء والمحتاجين، مما ساعد على تغيير حياتهم نحو الأفضل، وتهدف المؤسسة إلى جمع 100 مليون دولار بحلول العام 2025. وتعتبر العاصمة أبوظبي هي المدينة الوحيدة من بين مدن الشرق الأوسط التي تستضيف هذه الرحلة الخيرية التي تقام في ست مدن عالمية كبرى.من جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تماشياً مع «عام زايد» ومبادرات العطاء المتواصلة، نستضيف بطولة جاري بلاير التي تقام للعام الثالث على التوالي بأهداف خيرية وإسهامات إنسانية فاعلة، لتجسد خصال الخير والعطاء المقترنة بمسيرة دولتنا الحبيبة، إن مشاركة الأساطير والنجوم العالميين وبعض الشخصيات العالمية الشهيرة تساعد في الترويج للأهداف الخيرية التي تقام من أجلها البطولة إضافة للتعريف بالأعمال الإنسانية والخيرية التي تؤديها وتقوم بها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة».