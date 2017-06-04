جامع «الجانبكية».. باكورة تطوير عمارة المساجد المملوكية

مجدي عثمان (القاهرة)

اشترى السلطان الملك الأشرف برسباي الدقماق مملوكاً، وقت أن كان نائباً للشام، ولما تقلد السلطنة أعتقه ورقاه إلى أمير طبلخانة في المحرم سنة 826 هـ، ثم خازنداراً، فـ «داوداراً»، وترك له التصرف في أمور مملكته، وأرسله إلى الشام لتقليد النواب، وتوفي وهو في سن الخامسة والعشرين سنة 831 هـ - 1428م، إنه الأمير جاني بك الحمزاوي الأشرفي، أو جانبك المولود في سنة 805 هـ، وقد سُمي قديماً أحد الشوارع المتفرعة من شارع المعز بـ «الجنباكية»، وكان يُعرف أيضاً بالسروجية، حيث تباع تجهيزات الخيول للفرسان من سروج مطعمة بالذهب والفضة غيرها.

وقد سميت المنطقة بالجنباكية بهذا الاسم، حيث كان يقع بها كفر جاني بك الأشرفي، والذي بنى مدرسة ملحقة بداره كانت منارة للعلم، كما بنى مسجداً، ذكره على مبارك في الخطط التوفيقية وأسماه «جامع الجنابكية»، الاسم الشائع على لسان العامة، بعد اختصار وهو دمج اسم جاني بك، وإنه كان مقام الشعائر وبداخله قبر مُنشئه، وبه سبيل كان يُملأ من النيل، وعليه أوقاف تحت نظر ديوان الأوقاف.

يقع الجامع حالياً بمنطقة المغربلين بشارع المعز بالدرب الأحمر في القاهرة، بدأ الأمير في إنشائه سنة 828 هـ، وفرغ منه سنة 830 هـ - 1427م، وقد تناولت لجنة حفظ الآثار العربية هذا الجامع بالإصلاح والترميم سنة 1919.

هناك اختلاف في تأريخ إنشاء الجامع فهو في سنة 830 هـ - 1426 - 1427م، كما هو منقوش على باب المدرسة بالمذكرة التاريخية، بينما أرخ على مبارك للبناء في خططه في سنة 828 هـ - 1425م.