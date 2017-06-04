علي الشميلي: العمل التطوعي قيمة تتوارثها الأجيال

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

استمد علي الشميلي حبه للتطوع من تعاليم الدين الإسلامي، مؤكداً أن كل إنسان بداخله بذرة عطاء وخير قد تزيد وتتأجج بدعم من البيئة التي يعيش فيها كل شخص، وقد تخبو إن لم تجد المكان الجيد لتنمو وتكبر، حيث أشار إلى أن التطوع قيمة ورثها من أجداده ومن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي يعتبرها قدوته ومثله الأعلى في هذا الميدان.

وشارك الشميلي المهندس المتطوع بهيئة الهلال الأحمر فرع أبوظبي في العديد من العمليات التطوعية التي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي، واكتسب من خلالها العديد من المهارات العلمية والاجتماعية، مؤكداً أن هذه القيمة يجب أن تغرس في الأطفال منذ نعومة أظفارهم لما لها من عائد على المجتمع وعلى الشخص نفسه ولما تحققه من سعادة دائمة.

وأكد أن حكايته مع التطوع بدأت عندما كان في أميركا من أجل الدراسة، حيث صادف أن قرأ إعلان توظيف مفاده أن أستاذة في الجامعة من أصول عربية تبحث عن أستاذ مساعد، يقدم بعض الدروس باللغة العربية ويساعد الطلبة على فهم اللغة العربية، ويصحح الامتحانات، عندما غادر أغلب الطلاب العرب أميركا إثر أحداث 11 سبتمبر سنة 2001، ولم يبقَ إلا عدد قليل جداً من الطلاب، في حين قرر علي الشميلي الاستمرار في دراسته رغم كل الظروف الصعبة، وشعوره بالفراغ الذي كان يحيط به في هذه الفترة، فتقدم لهذه الوظيفة رغم عدم استيفائه لشروط التوظيف في الجامعة كأستاذ مساعد لأنه لم يحصل بعد على شهادة الماجستير وفق الإعلان على الوظيفة المعلق بالجامعة، فنصحته الأستاذة التي ترغب فيمن يساعدها أن الحل الوحيد هو التطوع، وتأدية هذا العمل بالمجان، وبالفعل قبل، وبدأ في التطوع الذي خوله لقاء العديد من الجنسيات والاحتكاك مع مختلف الثقافات، كما أكسبه الكثير من المهارات ما كانت لتتوفر لولا هذا العطاء، بحيث كان يساهم في تصحيح الامتحانات، ويقدم المساعدات للطلاب، وخاصة المحتاجين منهم ذلك.

شغف العطاء