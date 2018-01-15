الجولف يعزز قيم الخير في «عام زايد»

شمسة سيف (أبوظبي)

اختتمت بنجاحات كبيرة بطولة أبوظبي إنفيتشينال 2018 للجولف التي أقيمت على مدار يومين في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع بروفشنال سبورتس جروب ونادي ياس لينكس وبرعاية طيران الاتحاد، في ظل الحضور اللافت من قبل مشاهير الرياضة العالمية.

ونجح في تحقيق لقب البطولة فريق لاعبي الجولف المحترفين بقيادة مارتن كايمر، حيث فاز على فريق اللاعب البرتغالي الشهير لويس فيجو قائد فريق مشاهير الرياضة العالمية بنتيجة 8-6، إذ تنافس كل فريق بنظام كأس رايد، اللعب بأربع كرات، لاسيما وأن البطولة شهدت منافسة أربعة عشر من محترفي الجولف أمام تسعة عشر من المشاهير هواة اللعبة، حيث اجتمع كل لاعب محترف وشخصية مشهورة بضيف من كبار الشخصيات.

شهدت البطولة مشاركة كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية مثل: لويس فيجو، بيتر شمايكل، رود جوليت، دوايت يورك، واكتملت المجموعة بانضمام اللاعب الإيطالي أليساندرو دل بييرو، وتريفور ستيفن لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي السابق.

وضم فريق المشاهير أيضاً هيكي كوفالينن السائق الفنلندي الحائز على المركز الأول خلال مشاركته في سباق فورمولا-1 وبريان لارا المشهور عالمياً باعتباره واحداً من أعظم لاعبي الكريكيت في العالم، ومايك فيليبس النجم الويلزي للرجبي، والسير ماثيو بينسنت الحائز على أربع ميداليات ذهبية في رياضة التجديف ورولاند شويمان أحد السباحين الأكثر نجاحاً في جنوب أفريقيا.

ونافس فريق المشاهير بعض أكبر الأسماء من عالم الجولف الأوروبي بقيادة مارتن كايمر، حيث شمل فريق المحترفين كاميلا لينارث وهولي كليبورن من جانب بطولة السيدات الأوروبية.

كما شارك اللاعب أحمد المشرخ، أول لاعب إماراتي محترف، ويضم فريق كايمر بابلو لارازبال الفائز في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي والتي تعد واحدة من بطولات الجولف الأوروبية الرائدة. وفي ختام البطولة قام مبارك سالم العامري مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، وجيمي كونجهام مدير بروفشنال سبورتس جروب، بتتويج فريق لاعبي الجولف المحترفين بقيادة مارتن كايمر بلقب البطولة. وتقدم العوائد الخيرية للبطولة لصالح جمعية خيرية محلية تختص بمكافحة مرض السرطان ودعم المصابين بهذا المرض وهي جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، وذلك بالتزامن مع «عام زايد» 2018 ودعماً للمبادرات الخيرية، وذلك في إطار خطط مجلس أبوظبي الرياضي وحرصه على تنمية نشر ثقافة الخير والعطاء في الفعاليات الرياضية.

بدوره أشاد مبارك العامري، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة بنسختها الحالية والتي شهدت مشاركة نخبة النجوم في عالم الرياضة، مؤكداً أن مجلس أبوظبي الرياضي يواصل ترسيخ رؤيته بكل الاتجاهات لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، بعد أن غدت ملتقى رياضياً جامعاً لنجوم الأسرة الرياضية الدولية بكل الرياضات والألعاب، وقال: «تنظيم البطولة يتماشى مع إعلان القيادة الرشيدة بأن يكون عام 2018 أحد أهم الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية التي تقام للاحتفاء بـ«عام زايد»، وشكر كل الجهات التي ساهمت في نجاح البطولة، لافتاً إلى أن هذه النسخة تميزت وأبهرت الجميع بكل المستويات الفنية والإعلامية والتسويقية والحضور المميز لنجوم العالم في أبوظبي، بدوره صرح كايمر:«سعدت باللعب جنباً إلى جنب مع الرياضيين الموهوبين من الرجال والنساء في ملعب ياس لينكس الرائع. لقد عمل الفريق معاً بشكل جيد، وتمكنا من تحقيق الفوز». وعلق هوي روبرتس مدير عام ملعب ياس لينكس:«لقد سعدنا باستضافة بطولة أبوظبي إنفيتشينال لهذا العام، وقد أسعدنا على وجه الخصوص ردود الأفعال الإيجابية من اللاعبين الدوليين حول جودة الملعب وتجربتهم الرائعة في ياس لينكس».