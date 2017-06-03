الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود شخصية العام الإسلامية

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أمس عن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الشخصية الإسلامية للدورة الحادية والعشرين للجائزة لعام 1438 هجرية.

وأكدت اللجنة أن اختيار خادم الحرمين الشريفين، يأتي تقديراً لدوره في خدمة الإسلام والمسلمين والقضايا العالمية التي تعود بالنفع على العالم، فضلاً عن دوره في نشر العدل العالمي وتعزيز مفهوم وسطية الإسلام والتعايش مع الآخر والحوار الحضاري الإنساني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي موسع عقدته اللجنة المنظمة للجائزة في غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، ومشاركة نائب رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وممثلي أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وذكرت اللجنة أن الملك سلمان بن عبدالعزيز له من الخدمات الجليلة في هذا المجال ومن السجايا الكريمة والمواقف النبيلة ما يجعله في صدارة القادة والرواد التاريخيين الذين تعتز الأمة الإسلامية بخدماتهم ومواقفهم وجميل مكارمهم وعظيم خصالهم.