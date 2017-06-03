برلماني مصري: إعداد ملف بجرائم حرب ارتكبتها قطر

القاهرة (وكالات)

أكد الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب المصري أنه يعكف حالياً على إعداد ملف شامل يتضمن جرائم حرب ارتكبتها إمارة قطر وقادتها ضد مدنيين في كل من ليبيا وسوريا واليمن.

وقال علي في بيان له: إن عبث قطر وأميرها بالأمن القومي العربي لن يمر بلا رادع كما حدث طوال السنوات الماضية، وكشف عن دلائل تورط قطر في دعم المتطرفين والإرهابيين في ليبيا، وكيف دعمت إرهابياً يدعى عبدالحكيم بلحاج ليتحول من شحاذ إلى ملياردير وتورطها في اغتيال الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، موضحاً أن عبدالحكيم بلحاج زعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا أحد أفرع تنظيم القاعدة في المنطقة العربية حصل على الجزء الأكبر من الأموال الوافدة من قطر.