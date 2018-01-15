لويس فيجو: «سيتي جروب» أهم تجربة كروية في آخر 50 عاماً

أمين الدوبلي (أبوظبي)

لويس فيجو أحد أساطير كرة القدم العالمية.. قدم تجربة فريدة من نوعها عندما لعب للبارسا 5 سنوات، ثم تحول بعدها إلى قلعة الريال ليقضي معه 5 سنوات أخرى، ولم ينس أبداً نشأته في سبورتينج لشبونة البرتغالي، عندما اكتشفه المدرب مانويل جوزيه، وتألقه في المرحلة الأخيرة من حياته مع انتر ميلان.. خلف وراءه العديد من الإنجازات التي يتمنى تحقيقها أي لاعب حول العالم، فبعيداً عن الكؤوس والدروع والبطولات التي حققها، نال ألقاباً شخصية مهمة على رأسها أفضل لاعب في العالم عام 2001.. ويحسب لفيجو أنه اعتزل وهو في أوج عطائه وتألقه، حيث يتذكر الجميع مباراته الأخيرة مع الإنتر أمام أتلانتا والتي كانت مثيرة للغاية، وفاز فيها الإنتر بنتيجة 4/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 3، وكان لفيجو دوراً بارزاً في فوز الإنتر.

لويس فيجو يعمل حالياً مديراً رياضياً بنادي الإنتر، ويهتم كثيراً بالمشروعات الخيرية، التقيناه في أبوظبي على هامش مشاركته في بطولة أبوظبي انفيتيشينال الخيرية للجولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، في حوار وضع فيه النقاط فوق الحروف في الكثير من الأمور التي يهتم بها عشاق الساحرة المستديرة، حول العالم، منها ما يخصه شخصياً ومسيرته الناجحة، وما يخص الكرة الإماراتية، وكان جريئاً في كل آرائه.

في البداية أكد فيجو أنه يشعر دائماً بسعادة كبيرة كلما جاء إلى الإمارات وزار أبوظبي، وأنه يستمتع هذه الأيام بالطقس الرائع، وبالمشاركة الإنسانية في المشروعات الخيرية، مشيراً إلى أن الإمارات من الدول الرائدة في العالم بالمشروعات الخيرية، وأنه لديه أصدقاء كثيرون في أبوظبي ودبي على كافة المستويات، ويحرص على التواصل معهم بشكل دائم، ويلبي دائماً دعوتهم للحضور، لأن الإمارات تحتل في قلبه مكانة كبيرة.

وحول دور الرياضة في خدمة المجتمع قال: الرياضة ثقافة جماهيرية، تنتشر أسرع من أي ثقافة أو نشاط إنساني آخر في كل الطبقات، وترتبط بكل الشرائح، وبالتالي فلابد أن يكون لها دور في توفير الحياة الكريمة لكل المحتاجين، وعلى كل نجومها أن يدركوا أنهم لم يخلقوا فقط لخدمة أنفسهم، ولا أسرهم، ولكن حب الناس له ضريبة يجب أن ترد للناس أيضا، وفي ظني أن نجومية أي لاعب لا تكتمل إلا بالعمل الإنساني والخيري، لأنه يفجر طاقات الخير لديهم، وبالنسبة لي أنا سعيد بالمشاركة في هذه البطولة، وبأن أكون عضواً في فريق يسعى لتعزيز قيم العطاء للآخرين.