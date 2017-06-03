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أكدوا وجود تحولات كبرى بالسياسة الإقليمية في العالمين العربي والإسلامي

خبراء لـ «الاتحاد»: على قطر وإيران إنهاء الدور العبثي بالمنطقة
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تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017

عمار يوسف (الرياض)

تتجه العديد من التحليلات السياسية المعمقة وغير الانفعالية لموقف قطر من مخرجات قمم الرياض الثلاث التي أثبتت علو كعب السياسة السعودية دولياً، وكذلك ردة الفعل الإعلامية «السعودية الإماراتية» القوية والفورية حول هذا الموقف هو أن الدوحة نقضت تعهداتها السابقة بالتزام الخط الخليجي بعدم الاستمرار في تحالفاتها مع إيران والإخوان على النحو الذي يطعن الخاصرة الخليجية.

ولا شك في أن قمم الرياض (السعودية، والخليجية والعربية الإسلامية) مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دشنت حقبة جديدة وتحولات كبرى في السياسة الإقليمية في العالمين العربي والإسلامي، عنوانها نهاية الدور الإيراني العبثي في المنطقة، ونهاية التنظيمات الجهادية الإسلامية بشقيها السني والشيعي، ونهاية التشيع السياسي والتسنن السياسي، ونهاية كل جماعات الإسلام السياسي وتنظيماتها المنتشرة في الدول الإسلامية، ونهاية فوضى علاقة الدين بالدولة.

ويتفق كثير من المحللين الاستراتيجيين أنه كان على قطر أن تفهم وتستوعب هذه التحولات التي تمثل بداية لانتهاء الفوضى والحروب التي أثخنت المنطقة بسبب تلك العوامل، إذ أن المرحلة الجديدة لا وجود فيها لأحزاب على أساس ديني ولا وجود لتنظيمات جهادية، ولا إخوان مسلمين وأنصار شريعة ولا حزب الله ولا حشد شيعي ولا غيره، وأن إيران ستوقع في نهاية المطاف على هذا التوجه، وستتخلى عن ثوابتها السابقة، لتعود وتنخرط في النظام الإقليمي والدولي الجديد.

وأكدوا في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن قمم الرياض دشنت أيضاً عودة أميركية إلى المنطقة بعد نحو عشر سنوات من الغياب حيناً، والتواطؤ حيناً آخر مع إيران وحلفائها بالعراق وسوريا، موضحين أن مخرجات لقاءات الرياض أكدت أن النظام الإيراني لا يصلح أن يكون شريكاً للمجتمع الدولي، ولأنه أصبح من مخلفات الماضي ومنتهي الصلاحية في عصرنا.

وقالوا: «إن قطر وإيران سترضخان لا محالة للنظام الجديد الذي سينظم المنطقة العربية والإسلامية بقيادة سعودية خالصة، لكونها الدولة الأكبر في المنطقة اقتصادياً ودينياً وجغرافياً وأمنياً وعسكرياً، خاصة بعد أن تتسلم من واشنطن منظومة الأسلحة الاستراتيجية المتطورة التي لا تملكها أي دولة في المنطقة سوى إسرائيل، وفقاً لصحيفة الـ«واشنطن تايمز» الأميركية، إذ أيقنت إدارة ترامب بأهمية ضمان التفوق العسكري السعودي على مستوى العالمين العربي والإسلامي لتعزيز دورها السياسي في قيادة المنطقة نحو السلام والاستقرار. ... المزيد
     
 

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