إغلاق دار إفتاء الغرياني بطرابلس

عواصم (وكالات)

أغلقت قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية دار الإفتاء التابعة للمفتي المتطرف المعزول الصادق الغرياني، وقامت بمصادرة محتوياتها بحسب قناة «العربية».

ومعروف أن الغرياني كان قد أصدر فتاوى مستمرة تحرض على العنف ضد الجيش الوطني والسياسيين، حيث توجد مؤشرات على أنه يحظى بدعم قطري مالي وسياسي.

ولم تقتصر صدامات القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس على الميليشيات الموالية لحكومة الغويل غير المعترف بها، بل تعدتها لدار الإفتاء التابعة لمفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني المتهم بعلاقته مع الإخوان وتنظيمات متطرفة أخرى ومعروف بتحريضه على العنف ضد الجيش الوطني الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأطلق بعض الليبيين على الغرياني صفة «مفتي قطر» لما عرف عنه بدفاعه المستمر لتدخل الدوحة في الصراع الليبي ودعمها اللامحدود للميليشيات المتطرفة.