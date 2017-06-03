قلق في قطر.. الأسرة الحاكمة تبحث عن حلول للأزمة

أبوظبي (وكالات)

مع تزايد الأنباء والتقارير الصحفية التي تشير إلى أنه لا وساطة كويتية بين قطر وجيرانها الخليجيين، بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للكويت ولقائه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث اكتفت وسائل الإعلام في البلدين بالقول، إنها زيارة رمضانية روتينية، زادت حدة التوتر والقلق داخل البيت القطري، فيما بدأ أفراد الأسرة الحاكمة البحث عن حلول للأزمة الحالية.

وكانت الكويت قادت جهود وساطة بين قطر وعدد من دول الخليج في أزمة سحب سفرائها من الدوحة، احتجاجاً على الدور القطري في دعم جماعات معارضة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، غير أنه هذه المرة لا توجد وساطة كويتية.

ويبدو أن عودة الأمير تميم إلى قطر قادماً من الكويت دون أي نتائج حيال الأزمة مع دول التعاون، قد جعلت حالة من القلق الشديد تسيطر عليه، خاصة بعد أن تحدثت التقارير عن قيادة المعارضة القطرية حملة انتقاد شديدة، بسبب السياسة الخارجية للدوحة التي دفعت معظم الدول العربية لمقاطعة الإمارة الخليجية، حتى باتت في قطيعة مع غالبية دول مجلس التعاون الخليجي بسبب موقفها الداعم للإرهاب وسياستها السافرة في التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول.

ومع توارد أنباء عن تحركات المعارضة القطرية للتخلص من تميم بن حمد ومستشاريه الذين دفعوا بالدوحة إلى مستنقع الانهيار والعزلة، وجّه الأمير الصغير مستشاريه ومسؤولين في الحكومة بالتحرك العاجل لاستعطاف المعارضة القطرية، التي تهدد نظام حكمه، خاصة وأن عدداً من أبناء أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر بعثوا برسائل إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يعتذرون فيها عن إساءات الحكم الحالي في قطر، كما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.