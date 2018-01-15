نجوم اليوفي يحافظون على لياقتهم في دبي

مراد المصري (دبي)

لم يترك عدداً من نجوم يوفنتوس الإيطالي الفرصة خلال قضائهم إجازة في دبي حالياً، الأمور للصدفة، من خلال الاستعانة بمدرب خاص طوال فترة تواجدهم هنا، للحفاظ على لياقتهم وجاهزيتهم عند العودة مجدداً للمنافسات مع «السيدة العجوز» والبقاء في القائمة الأساسية للفريق.

ويتواجد حالياً في دبي الثلاثي المغربي المهدي بن عطية والفرنسي ماتويدي والبوسني ميراليم بيانيتش، الذين اختاروا قضاء الإجازة رفقة عائلاتهم في الأجواء الدافئة الإماراتية، والاستمتاع بالمرافق العصرية الحديثة والقيام بالعديد من الجولات الترفيهية، عبر مقاطع الفيديو التي قاموا بنشرها في حسابات التواصل الاجتماعي، لكن الأمر الأكثر لافتاً للانتباه هو استعانتهم بمدرب لياقة خاص مقيم هنا في دبي، من أجل العمل معه بشكل يومي، حيث انتشرت لهم مقاطع فيديو، بينما كانوا يمارسون الجري عند شاطئ برج العرب، وأحياناً في الحدائق أو الصالات التدريبية، وانضم إليهم أيضاً النجم الفرنسي السابق نيكولاس أنيلكا لممارسة التدريبات، حيث يمتلك علاقة صداقة مع بن عطية وماتويدي.

واستقر الإيطالي أليجري مدرب يوفنتوس على تواجد بن عطية وماتويدي وبيانيتش في القائمة الأساسية للفريق مؤخراً، وسط تصاعد مستوياتهم بشكل لافت، وهو ما جعلهم يركزون على الحفاظ على مستوياتهم البدنية خلال العطلة، إدراكاً منهم للمنافسة الشرسة بين لاعبي الفريق لحجز مكانهم في التشكيلة الأساسية نظراً لوجود عدة أسماء بمستويات متقاربة في خطي الدفاع والوسط.

وتعتبر دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه التحديد، موقعاً مفضلاً للعديد من نجوم الكرة العالميين خلال هذا الوقت من العام، ومنهم من يقوم بنشر يومياته عبر حسابات التواصل الاجتماعي، فيما فضل البعض الآخر السرية.