كين.. الهداف التاريخي

لندن (رويترز)

أصبح هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الهداف التاريخي لناديه في الدوري الإنجليزي، برصيد 98 هدفاً، بعدما سجل هدفين في الفوز 4-صفر على إيفرتون في استاد ويمبلي.

وعادل مهاجم إنجلترا المتألق، الذي رفع رصيده إلى 28 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم، عدد أهداف تيدي شيرينجهام لاعب النادي الأسبق، بعدما تابع تمريرة سون هيونج-مين في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل الهدف الثالث بعد كرة من إيريك داير.

وكان سون لاعب الوسط سجل الهدف الأول، بعدما هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، بعد كرة عرضية من سيرج أورييه.

وفي ظل معاناة دفاع إيفرتون أكمل إريكسن الرباعية مستغلاً تمريرة بكعب القدم من ديلي آلي وسدد بقوة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.