الريــال يدخل «النفق المظلم»!

أنور إبراهيم (القاهرة)
بات واضحاً للعيان وبصورة لا تدع مجالاً للشك، أن فريق ريال مدريد الإسباني حامل لقب «الليجا» و«الشامبينزليج» في الموسم الماضي لم يعد هو الفريق المرعب، الذي يخشاه المنافسون، ومنذ بداية الموسم يسير من سيئ إلى أسوأ، خاصة في مسابقة الدوري الإسباني التي يحتل فيها حالياً المركز الرابع بفارق 19 نقطة كاملة عن غريمه برشلونة المتصدر، بعد الجولة 18، عقب تلقيه الهزيمة الرابعة في مشواره بالليجا إثر خسارته على أرضه ووسط جماهيره من فياريال صفر/1.
ورغم أن ملامح الانهيار والتراجع تظهر بوضوح أسبوعاً بعد أسبوع ومن جولة لأخرى في الليجا، فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ظل على اقتناع بأن الدوري ما زال طويلاً والفرصة ما زالت قائمة للمنافسة، إلى أن أضطر إلى الاعتراف بعد الهزيمة الأخيرة من فياريال، أن هناك مشكلة ويتعين التكاتف من أجل تجاوزها!
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وتحدثت «ليكيب» عن 5 مؤشرات رقمية تدلل على عمق الأزمة التي يعيشها النادي الملكي هذا الموسم، خاصة في الليجا، أولها: خسارته 5 مباريات في المسابقات التي يشارك فيها هذا الموسم بواقع 4 خسائر في الليجا وخسارة وحيدة من توتنهام في الشامبيونزليج، وهو ما يعادل إجمالي عدد الهزائم التي مني بها الفريق في الموسم الماضي بأكمله!! وثانيها: حالة الصيام غير المفهومة التي أصابت كريستيانو رونالدو من بداية الموسم، لدرجة أنه لم يسجل سوى 4 أهداف فقط، وهو أسوأ معدل منذ مجيئه للريال في 2009. وثالثها: حتى اللاعبين الآخرين في الفريق لم ينجح أياً منهم في أن يتجاوز حاجز الأربعة أهداف هذا الموسم، وهو أيضاً رقم استثنائي في هذه المرحلة من عمر الليجا بالنسبة لفريق يجيد السيطرة على مجريات اللعب والاستحواذ، لتبقى مسألة اللمسة الأخيرة هي مشكلة المشاكل للاعبي الفريق وخاصة مهاجميه.
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أما خامس المؤشرات وأخرها والتي أهلت لهذا السقوط، فيتمثل في سابقة لم تحدث من قبل منذ سنوات طويلة للنادي الملكي، وهي أنه لم يفز في آخر 5 مباريات لعبها إلا في مباراة واحدة فقط، بينما تعادل في اثنتين وخسر مثلهما، ما ينبئ أن القادم بالغ الصعوبة. هذا المؤشرات دفعت الصحيفة إلى القول بأنه في ظل ضياع أمل المنافسة على «الليجا» والتأهل بصعوبة لدور الثمانية في كأس الملك، أصبحت المنافسة في دوري الأبطال الأوروبي هي السبيل الوحيد لحفظ ماء وجه بطل أوروبا، لإنقاذه من عثرته وإخراجه من النفق المظلم، ولكن هذه المنافسة تصطدم بمواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 14 فبراير المقبل في ذهاب دور الـ16 للشامبيونزليج، وهو فريق لا يستهان بقوته هذا الموسم في ظل وجود مثلث هجومي رهيب مكون من «نيمار- كافاني - مبابي».