هولندا قد تقاضي فيلدرز: أساء إلى الإسلام

لاهاي (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة الهولندية أمس، أن القضاء الهولندي يحقق في مضمون خطاب ألقاه النائب اليميني المتطرف جيرت فيلدرز قبل سنتين في النمسا هاجم فيه الإسلام.

وتم فتح التحقيق مع فيلدرز المناهض للإسلام، إثر طلب تعاون قضائي تقدم به القضاء النمساوي بعد خطاب فيلدرز أمام تجمع لحزب الحرية النمسوي اليميني المتطرف.

واعتبر فيلدرز في تصريح لصحيفة (الغمين داغبلاد) الهولندية أن الإسلام ايديولوجية حرب وكراهية..» على حد زعمه.

وبعد هذا الخطاب تقدمت منظمة إسلامية نمساوية بشكوى ضده بتهمة الحض على الكراهية وهي تهمة عقوبتها السجن في النمسا.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة الهولندية فنسنت فيمان «لقد تلقينا طلب السلطات النمساوية ونعكف على دراسته». وقالت النيابة النمساوية للصحيفة إنها كلفت مثيلتها الهولندية بالملف. ولوحق فيلدرز بسبب أقوال له أدلى بها خلال حملته الانتخابية العام 2014. فقد سأل أنصاره خلال تجمع انتخابي ما إذا كانوا يريدون «أقل أو أكثر من المغاربة في مدينتهم وبشكل عام في هولندا؟». ولما رد الحشد «أقل أقل» أجابهم «سنقوم بتنظيم ذلك».