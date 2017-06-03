ميانمار تقاضي مسلمين صلوا في الشارع

رانجون (أ ف ب)

قررت سلطات ميانمار أمس مقاضاة ثلاثة مسلمين لادائهم الصلاة في الشارع، بعد أسابيع من إغلاق مدرسة محلية كانوا يؤدون الصلاة فيها لسنين. ووجهت الشرطة الاتهامات إلى المتهمين بعد أن تجمع نحو 50 مسلما للصلاة الأربعاء الماضي في طريق في بلدة تاكيتا في رانجون التي تشهد تزايدا في عدد الاعتداءات التي يقوم بها المتشددون البوذيون ضد المسلمين. وأغلقت مدرستان إسلاميتان في أبريل الفائت بعد شكاوى من قوميين بوذيين أن المسلمين يقومون بالصلاة فيها بشكل غير قانوني.

وقالت السلطات آنذاك إن الإغلاق مؤقت، لكنها لم تعط أي موعد لإعادة افتتاحهما.

وقال القيادي المسلم في المنطقة زاو مين لات «نحن نشعر بالأسف. هذا الشهر مهم لنا»، في إشارة منه لشهر رمضان الذي بدأ الأسبوع الفائت. وأضاف «نحن نصلي في هاتين المدرستين منذ عقود. هذه القيود جرى فرضها بعد 60 عاما» من استخدامهم المدرستين للصلاة.

وقالت السلطات في بيان إن الصلاة تهدد «الاستقرار وسيادة القانون» في هذا الحي ذي الإغلبية المسلمة في شرق عاصمة ميانمار التجارية.