مانيلا تستبعد الإرهاب في «حريق الكازينو»

مانيلا (أ ف ب)

قضى 37 شخصا على الأقل الليلة قبل الماضية اختناقا في هجوم على كازينو في مانيلا نفذه مسلح أضرم النار في المبنى قبل أن ينتحر، حسبما أعلنت السلطات أمس، مستبعدة أن يكون الهجوم عملا إرهابيا. ومع ذلك أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

وأصيب نحو خمسين شخصا بجروح ولاسيما خلال التدافع الذي وقع عندما ساد الهلع بين رواد منتجع «ريزورتس وورلد مانيلا» القريب من مطار العاصمة الدولي، عند سماع إطلاق النار.

وقام المهاجم الذي قالت السلطات إنه لص يعاني من اضطرابات نفسية، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي بفتح النار داخل المبنى مستخدما بندقية هجومية من طراز «ام4»، ثم أشعل النار في طاولة قمار، بحسب قائد شرطة الفلبين رونالد ديلا روزا.

وفقد أثر الرجل في الفوضى والدخان والهلع وبدأت الشرطة عملية بحث عنه استمرت حتى الفجر داخل المجمع الذي يضم أيضا مركزا تجاريا. ثم عثر على جثة المهاجم المتفحمة داخل إحدى غرف الفندق بعد نحو خمس ساعات، بحسب ديلا روزا.