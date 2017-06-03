  • السبت 08 رمضان 1438هـ - 03 يونيو 2017م

37 شخصاً قضوا اختناقاً والمهاجم أحرق نفسه

مانيلا تستبعد الإرهاب في «حريق الكازينو»
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017

مانيلا (أ ف ب)

قضى 37 شخصا على الأقل الليلة قبل الماضية اختناقا في هجوم على كازينو في مانيلا نفذه مسلح أضرم النار في المبنى قبل أن ينتحر، حسبما أعلنت السلطات أمس، مستبعدة أن يكون الهجوم عملا إرهابيا. ومع ذلك أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

وأصيب نحو خمسين شخصا بجروح ولاسيما خلال التدافع الذي وقع عندما ساد الهلع بين رواد منتجع «ريزورتس وورلد مانيلا» القريب من مطار العاصمة الدولي، عند سماع إطلاق النار.

وقام المهاجم الذي قالت السلطات إنه لص يعاني من اضطرابات نفسية، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي بفتح النار داخل المبنى مستخدما بندقية هجومية من طراز «ام4»، ثم أشعل النار في طاولة قمار، بحسب قائد شرطة الفلبين رونالد ديلا روزا.

وفقد أثر الرجل في الفوضى والدخان والهلع وبدأت الشرطة عملية بحث عنه استمرت حتى الفجر داخل المجمع الذي يضم أيضا مركزا تجاريا. ثم عثر على جثة المهاجم المتفحمة داخل إحدى غرف الفندق بعد نحو خمس ساعات، بحسب ديلا روزا.

وأعلنت الشرطة قبيل ظهر أمس انه تم العثور على جثث 36 شخصا في الكازينو قضوا اختناقا من الدخان الذي استحال ساما بسبب اشتعال السجاد. وتابع ديلا روزا ان مطلق النار «أضرم النار في نفسه داخل احدى غرف الفندق»، مضيفا «لقد تمدد في سرير وغطى نفسه ببطانية سميكة ثم سكب عليها وقودا على ما يبدو وأضرم النار بها». ... المزيد
     
 