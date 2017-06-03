العالم يتعهد إنقاذ الكوكب ويحمل على انسحاب أميركا من اتفاقية باريس للمناخ

برلين (وكالات)

تعهدت الصين وأوروبا أمس، توحيد جهودهما لإنقاذ كوكب الأرض الذي وصفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه «الكوكب الأم» في موقف حاسم مضاد لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

وأشار زعماء آخرون إلى التزامهم الاتفاق، من بينهم الرئيس الهندي. فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لن يحكم على ترامب بسبب قراره على الرغم من أنه يرى أن الولايات المتحدة كان عليها البقاء في الاتفاقية، لكنه حذر من تأثير الاتفاق على الوظائف والفقر.

وأعلن ترامب يوم أمس الأول أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس، منفذاً بذلك وعداً رئيساً قطعه خلال حملته الانتخابية.

وقال، مستخدماً رسالة «أميركا أولاً» التي رددها عندما فاز بالرئاسة، إن اتفاقية باريس ستقوض الاقتصاد الأميركي، وستكلف الولايات المتحدة وظائف، وستضعف السيادة الوطنية الأميركية، وستضع البلاد في موقف سيئ دائم مقارنة ببقية دول العالم. لكن القرار قوبل بإدانات من حلفاء لواشنطن وقادة أعمال حول العالم.