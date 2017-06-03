«مجزرة كابول» تحرك الشارع الأفغاني ضد السلطة الحاكمة

كابول (وكالات)

قتل أربعة أشخاص أمس، خلال مواجهات بين قوات الأمن وجموع غاضبة كانت تطالب باستقالة الحكومة الأفغانية بعد الاعتداء المروع بشاحنة مفخخة الذي أوقع الأربعاء الماضي 90 قتيلاً. وبين القتلى حسب قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية، فإن محمد سالم، نجل النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ. ويسود توتر شديد في العاصمة الأفغانية، حيث أطلقت الشرطة الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون التوجه إلى القصر الرئاسي.

وأصدر القصر الرئاسي بياناً بعد سبع ساعات من بدء الاحتجاجات يطالب فيه المحتجين بالهدوء. وقال البيان إن «الاحتجاج السلمي أحد الحقوق المدنية للمواطنين والحكومة تدعم ذلك». وأضاف أن «الانتهازيين» يستغلون مثل هذه الأحداث لإثارة الفوضى، مطالباً المجتمع المدني ومنظمي الاحتجاج بمشاركة مطالبهم وما يثير قلقهم عبر الحوار مع الحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة «في تظاهرة اليوم قتل أربعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح».

وتتزايد حدة الغضب في أفغانستان منذ اعتداء الشاحنة المفخخة في الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية الذي يفترض أنه يتمتع بحماية مشددة. وهذا أسوأ اعتداء تشهده كابول منذ 2001. وقد لقي حارس أمن أفغاني ثان يعمل في السفارة الألمانية في كابول حتفه متأثراً بجراحه جراء الهجوم حسبما أعلنت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أمس في برلين.