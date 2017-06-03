250 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

علاء مشهراوي عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أدى نحو 250 ألف فلسطيني أمس، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. ونشرت الشرطة الإسرائيلية أعداداً كثيرة من عناصرها على مداخل المدينة القديمة في القدس المؤدية إلى الحرم القدسي. وكانت مروحيات تحلق فوق المنطقة فيما أغلقت غالبية الطرق أمام حركة السير.

ووصلت عشرات الحافلات والمركبات التي تقل المواطنين من مختلف مناطق شمال الضفة الغربية إلى حاجز قلنديا الذي خصص فيه الاحتلال مسارين أحدهما للنساء والآخر للرجال.

ونشرت قوات الاحتلال المزيد من عناصرها على الحاجز العسكري الذي يفصل القدس عن شمال الضفة الغربية واخضعوا المصلين للتفتيش.

ومنع جيش الاحتلال عشرات الشبان ممن هم دون سن الأربعين عاماً من دخول القدس واعتدى على عدد منهم بالضرب، فيما أعاد العشرات من الشبان الذين يحملون تصاريح الدخول إلى القدس دون إبداء الأسباب.