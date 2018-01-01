ترامب يهدد بوقف المساعدات عن باكستان

واشنطن (أ ف ب)

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بوقف المساعدات الخارجية عن باكستان متهما إسلام أباد بإيواء متطرفين والكذب بهذا الشأن.وقال ترامب في أول تغريدة له في 2018 «إن الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، فيما هم لم يعطونا سوى أكاذيب وخداع معتقدين بأن قادتنا أغبياء».وأضاف «يقدمون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان، دون مساعدة تذكر. انتهى الأمر!».

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن إدارة ترامب تدرس وقف مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات المتأخرة أساسا لإسلام أباد بسبب عدم تشديدها الإجراءات ضد المجموعات الإرهابية في باكستان. وتدهورت العلاقات الأميركية الباكستانية خلال عهد ترامب الذي أعلن في أغسطس أن «باكستان غالبا ما تقدم ملاذا آمنا للذين ينشرون الفوضى والعنف والإرهاب».

وكان ترامب ألمح في وقت سابق الشهر الماضي إلى احتمال وقف المساعدات نهائيا. وقال خلال الإعلان عن استراتيجيته للأمن القومي «نقدم دفعات ضخمة كل عام إلى باكستان. يتعين عليهم مساعدتنا». وتنفي إسلام أباد باستمرار هذه الاتهامات منتقدة الولايات المتحدة لتجاهلها تضحياتها والمليارات التي أنفقت على محاربة المتطرفين.