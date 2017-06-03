السعودية: قوات الأمن تردي إرهابيين في القطيف

الرياض (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن اثنين من العناصر الإرهابية قتلا اثر إعطاب وانفجار سيارتهما المحملة بالأسلحة والذخائر في محافظة القطيف.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» مساء أمس الأول أن «في إطار تعقب الجهات الأمنية للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة في القطيف، تم رصد سيارة مسروقة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية وتم إعطابها ما أدى إلى انفجارها ومقتل من فيها، وعددهم اثنان». وأضاف أن السلطات المعنية عثرت في المعاينة الأولية لموقع السيارة على أسلحة نارية وذخيرة تعرض بعضها للاحتراق والانفجار.

وقال إن العمل جار للتحقق من هوية القتيلين، فيما لم يتعرض أي من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأي أذى، وإنه سيتم الإعلان عن المستجدات في وقت لاحق.

وأظهرت صور جديدة نشرتها الداخلية السعودية، أسلحة نارية وذخيرة تعرض بعضها للاحتراق والانفجار في السيارة التي تعقبتها قوات الأمن في محافظة القطيف، واحترقت بعد التعامل معها.