مبعوث أوروبي يزور الخليج لتعزيز الحوار بين العالم الإسلامي والغرب

بروكسل (وكالات)

أعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لحرية الدين والمعتقدات خارج الاتحاد الأوروبي جان فيجل، عن عزمه زيارة الكويت ودول الخليج العربية الأخرى لتعزيز الحوار والتفاهم بين العالم الإسلامي والغرب.

وقال إن «منطقة الخليج العربي مهمة جداً»، مبدياً استعداده للعمل مع الشركاء الإسلاميين لتعزيز الحوار مع الغرب، ونبذ التطرف والعنف والإرهاب. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل «أولوية لنا، فهي منطقة مهمة جداً باعتبارها مهد الحضارة»، مشيراً إلى موقع الشرق الأوسط الاستراتيجي «فهو يقع ببساطة في وسط العالم بأسره».

وأوضح فيجل أن مهمته هي تعزيز الكرامة الإنسانية والسلام والعدالة مع الشركاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى ضرورة عدم ربط أي أيديولوجية أو جماعة إرهابية بالدين، ومعرباً عن اعتقاده بأن ما يسمى تنظيم «داعش» لا يعبر عن الدين الإسلامي «بل يسيء إليه، ويستخدمه بصورة وحشية لتعزيز مصالح السلطة».

ودعا فيجل إلى بذل جهود مشتركة، والقيام بكل هو ممكن للتصدي لصراع الحضارات، وسوء الفهم والجهل.