الجيش الليبي ينتزع من «القاعدة» بلدة في جنوب البلاد

طرابلس (وكالات)

دخل الجيش الوطني الليبي بلدة ودان في منطقة الجفرة جنوب ليبيا بعد اشتباكات مع عناصر «سرايا الدفاع عن بنغازي» التابعة لتنظيم القاعدة أمس. وانتشرت قوات الجيش في البلدة التي قام سكانها بالانتفاض على المتطرفين وتمهيد الطريق للجيش من أجل استعادتها.

وقتل 5 مسلحين من جماعة «سرايا الدفاع عن بنغازي» في بلدة ودّان في منطقة الجفرة جراء اشتباكات بين مسلحي الجماعة، وشباب من البلدة دعمتهم قوات الجيش الليبي.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بجميع أنواع الأسلحة، وسط حديث عن مشاركة مسلحين من جمهورية تشاد كمرتزقة إلى جانب القاعدة، حسب شهود عيان لـ«سكاي نيوز عربية» وصور من مكان الاشتباكات.

وصرح العقيد أحمد المسماري الناطق العسكري باسم الجيش التابع للبرلمان، أن مقاتلات القوات الجوية العربية الليبية تشن غارات جوية متتالية على مواقع الإرهابيين في منطقة الجفرة ومحيطها، استهدفت مواقع ونقاطاً عسكرية لتنظيم القاعدة، تركزت في منطقة هون وودّان ومحيط الجفرة.