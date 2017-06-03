الكويت تفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن

نيويورك (وكالات)

فازت دولة الكويت أمس بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018 بعد حصولها على 188 صوتاً من أصل 192 صوتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهنأ معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، دولة الكويت بالفوز بالمقعد وقال في تغريدة على صفحته في تويتر «نبارك لأنفسنا فوز الكويت الشقيقة بعضوية مجلس الأمن»، واعتبره «إنجازاً مستحقاً لبلد خيّر ودبلوماسية عريقة ناجحة».

ويراعى في انتخاب الأعضاء غير الدائمين التوزيع الجغرافي، إذ توجد خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية، ومقعدان لدول أميركا اللاتينية، ومقعدان لدول غرب أوروبا، ومقعد واحد لدول أوروبا الشرقية.

وينبغي على الدولة المرشحة الحصول على أصوات ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.