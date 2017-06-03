القوات العراقية تتقدم في المدينة القديمة وتردي قيادات إرهابية

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أحرزت القوات العراقية المشتركة أمس، مزيداًً من التقدم في عمق المدينة القديمة في الموصل والمناطق الثلاث الرئيسية المحيطة بها، في وقت تمكنت قطاعات مكافحة الإرهاب من تحرير 60٪ من حي الصحة ماضية قدماً في بسط سيطرتها على المواقع الأخيرة الواقعة في قبضة التنظيم الإرهابي. وانتزعت الشرطة الاتحادية التي تتقدم بحذر شديد، السيطرة على أكثر من 40 % من حي الزنجيلي، مردية فيه مسؤول ما يسمى «الحسبة» الإرهابي المكنى «أبو عبد الرحمن» ومعاونه العسكري يوسف علي حميدان، وانتحارياً حاول مهاجمة العوائل النازحة، كما فككت 4 منازل مفخخة و6 مركبات ملغومة. وأكدت وزارة الدفاع العراقية أن قطاعات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً في حي الشفاء في الساحل الأيمن للموصل، وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كاشفة عن ضبط الفرقة المدرعة التاسعة، معمل للتفخيخ وتصنيع العبوات الناسفة والصواريخ، خلال عملية واسعة لتفتيش منطقة حاوي في المحور الأيمن أيضاً.

وفي جبهة موازية، أكدت مصادر أمنية محلية في كركوك أمس، أن «داعش» أغلق مقرات ما يعرف بولاية ديالى المؤقتة في الحويجة، وأمهل قادته 48 ساعة للمغادرة بهدف فتح جبهات جديدة ضمن ما يعرف بحوض المطيبيجة القريب من الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين والتي تعد نقطة الاستقبال الأولى للمتسللين من الحويجة التي تعد المقر المؤقت لإدارة ما يسمى «ولايتي» ديالى وصلاح الدين إضافة إلى كركوك باعتبارها المعقل الرئيس للتنظيم الإرهابي بعد خسارته أغلب معاقله في المحافظات الأخرى.

وقال معاون قائد العمليات الخاصة الأولى لقوات مكافحة الإرهاب في الموصل العميد الركن حيدر العبيدي أمس، إن «قطعاتنا حالياً تتواجد في حي الصحة، وأكملت تحرير 60٪ منه وما زالت تتقدم». من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان «مواصلة قوات الشرطة الاتحادية التقدم بحذر، وفرض سيطرتها على أكثر من 40٪ من حي الزنجيلي في أيمن الموصل. وسبق للقوات الأمنية أن أعلنت هذين الحيين ضمن الأحياء الثلاثة التي تشكل هدفاً رئيساً حالياً لها، إلى جانب حي الشفاء، كونها تحيط وتتداخل مع المدينة القديمة. وأوضح العبيدي أنه «بسبب ضيق المنطقة وتواجد العديد من السكان والخشية من وقوع إصابات وأضرار خصوصاً بين المدنيين وللمباني، تحاشينا التوغل أكثر في الوقت الحاضر»، مشدداً على أن استمرار «وجود المدنيين بأعداد كبيرة كان العائق الأكبر» أمام سير العمليات.

من جهة أخرى، قال بيان للسفارة الأميركية في بغداد أمس، إن بعد مرور 100 يوم على انطلاق عملية تحرير غرب الموصل، تواصل القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي، التقدم على حساب «داعش»، الذي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة. وكشف بيان السفارة الأميركية أن قوات التحالف نفذت أكثر من 26 ألفاً و100 ضربة ضد أهداف «لداعش». يأتي هذا في الوقت الذي تتجه كافة الأنظار إلى المعركة الفاصلة بين القوات العراقية وداعش في مدينة الموصل، والتي يُتوقع أن تدور رحاها في محيط الجامع النوري. ويأمل قادة عسكريون عراقيون استعادة الجانب الغربي من المدينة بشكل كامل خلال شهر رمضان.