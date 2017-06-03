ماورر: 8 ملايين مشرد داخل سوريا ولا انفراجة في ملف المعتقلين

جنيف (رويترز)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، إن من غير المرجح أن تشهد سوريا «مشروع مارشال» لإعادة إعمارها مع احتمال عودة مئات الآلاف من المدنيين إلى منازلهم قريباً رغم أن تحقيق السلام ما زال أمراً بعيد المنال. وذكر رئيس الصليب الأحمر بيتر ماورر في كلمة بعد زيارته خامسة لسوريا، أن اللجنة تكثف عملها لإعادة البنية التحتية في الماء والصحة والكهرباء إلى المناطق التي استعادتها الحكومة والتي يعود إليها المدنيون. وأضاف ماورر لمجموعة صغيرة من الصحفيين في مكتبه بجنيف «يتحدث البعض الآن عن مشروع مارشال كبير لسوريا لكننا نعرف أيضاً أن هذا لن يحدث إذا لم يكن هناك توافق سياسي ويتحقق الحد الأدنى من الاستقرار». وتابع قوله «لا يمكن أن تتوقع من الوكالات الإنسانية والتنموية أن تعيد بناء سوريا. لا توجد أموال كافية. لا يوجد ما يكفي من الطاقة ولا يوجد ما يكفي من المهارات».

واتفقت روسيا وإيران وتركيا الشهر الماضي على ترتيب ومراقبة «مناطق خفض التصعيد» في سوريا لتهدئة القتال، ما اعتبره الرئيس الأسد أن تلك المناطق تمثل فرصة لمسلحي المعارضة «للتصالح مع النظام وطرد المتشددين. وذكر ماورر أن ما يصل إلى 8 ملايين شخص لا يزالون مشردين في سوريا، كما عاد 500 ألف بحد أقصى إلى حلب ومناطق أخرى. وذكر أن ما بين 700 ألف و800 ألف آخرين ربما يفكرون في العودة إلى منازلهم في تلك المناطق أو بموجب اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار تتضمن إجلاء مقاتلي المعارضة إلى محافظة إدلب. وأضاف أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري يمكنهما إصلاح البنية التحتية المتضررة بشدة بحيث يتسنى للناس العودة لمجتمعاتهم واستئناف حياتهم بشكل طبيعي. وقال ماورر «بالنسبة للباقين فسوف يحتاجون لاستثمار هائل والاستثمار لا يأتي إلا باتفاق سياسي بشأن مستقبل سوريا». وأضاف أن إبرام اتفاق سلام سيحفز العالم على البحث عن استثمارات عامة وخاصة في سوريا وسيحمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تقديم تمويلات. وذكر أنه رغم إجراء محادثات مبشرة وبناءة بشكل أكبر مع مسؤولين سوريين كبار بشأن فتح مزيد من السجون أمام زيارات الصليب الأحمر، فإنه لا يستطيع إعلان أي انفراجة بشأن الوصول إلى معتقلين أو طرح احتمالات تبادل الأسرى في أي وقت قريب.