خالد عيسى.. «العنكبوت»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

مثلما كان خالد عيسى النجم الأول مع «الأبيض» في «خليجي 23»، وإسهامه في بلوغه إلى نهائي البطولة التي احتضنتها الكويت مؤخراً، عاد إلى العين لمواصلة رحلة الإبداع واستحق النجومية المطلقة في مباراة فريقه أمام الوصل، ويقود «الزعيم» إلى فوز مهم وغالٍ، ربما يكون سبباً في حصوله على لقب الدوري هذا الموسم.

لم يقدم خالد عيسى أوراق اعتماده في قمة «الجولة 12»، أو مع المنتخب في كأس الخليج، بل يعتبر الحارس الأفضل في دوري الخليج العربي خلال المواسم الأخيرة، والأكثر تأثيراً في النتائج الإيجابية لـ «البنفسج».

ويعد «عنكبوت حراس» دورينا الوحيد في ناديه الذي شارك في المباريات الـ12 الماضية، ويستحق أن يطلق عليه النجم الأول لأنه قاد الفريق إلى صدارة جدول الترتيب.

وأكد زكريا أحمد، المحاضر الآسيوي لمدربي حراس المرمى، أن خالد عيسى يتألق بما يقدمه من مستوى، ويوظف «عصارة» خبراته لمساعدة فريقه في المباريات، وقال: أثبت خالد عيسى في «خليجي 23» بالكويت أنه الحارس الأول في الإمارات، وبالأرقام تاريخياً هو الحارس الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة، من حيث عدد الدقائق الأكثر في بطولات كأس الخليج، والموسم الماضي مر بعثرات واستفاد منها هذا الموسم، وهو سبب أساسي في صدارة العين لدوري الخليج العربي.

من جهته، قال معتز عبدالله الحارس الدولي السابق والمدرب الحالي: خالد عيسى بعد أن قاد العين إلى نهائي آسيا أصبح أكثر وعياً ويملك رؤية كاملة في قراءة الملعب جعلته يتميز المواقف الصعبة، وشخصياً أرى أنه كان يستحق جائزة أفضل لاعب في «خليجي 23»، وليس أفضل حارس لأنه لم يتميز في التصديات، وبناء اللعب السليم فقط، لكن تأثيره على المنتخب تعدى ذلك، لذلك كان يستحق الأفضل على الإطلاق. وأضاف: في قمة الجولة، لعب العين شوطاً كاملاً، بعد طرد مهند العنزي، مع نهاية الشوط الأول، إلا أن خالد عيسى لعب دوراً كبيراً في تماسك الخط الخلفي، وأنقذ فرصتين بمرونة كبيرة، وهو يتميز بالثبات الانفعالي، وساند الدفاع، وهذا ثمرة لتراكم خبرات اللاعب، بجانب موهبته العالية.

وقال معتز عبد الله: أتمنى أن يحافظ خالد عيسى على هذا الأداء العالي في الفترة المقبلة، وهو قادر على ذلك، ما يقدمه من مستوى جعله حريصاً على أن يكون الحارس الأول، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه علي خصيف في الفترة الماضية، وحارس الوحدة الشاب محمد حسن، وأعتقد أن وجود حارس بقيمة خالد عيسى يجعل المنتخب الوطني والعين لا يواجهان أي مشكلة في حراسة المرمى.وقال وليد سالم حارس العين السابق: زاملت خالد عيسى في العين، وكنت دائماً أشيد به، ورغم تألقه الدائم وبصمته الواضحة في كل مباراة، فإنه أيضاً يملك خاصية لا تتوفر في الكثيرين، وهي البحث عن أخطائه من خلال سؤاله الدائم عن أين أخطأ، ومطالبته بأن أحدثه بصراحة، بعد كل مباراة، حتى يستفيد، وكنت أتحدث معه بصراحة، وهو يحب ذلك، بعكس حراس أو لاعبين آخرين يحبون أن تجاملهم أكثر.وأضاف: خالد عيسى الأفضل في دوري الخليج العربي، ليس هذا الموسم، بل من الموسم الماضي، وأمل أن يحافظ علي مستواه في الفترة المقبلة مع العين والمنتخب، وهو صاحب تصديات حاسمة، في معظم المباريات، ويمنح المدافعين ثقة أكثر.