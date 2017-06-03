«شيستروتون» لـ «جودلفين» بطل «إنفستك مايل»

محمد حسن، ووام (دبي، لندن)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سباق «الأوكس» الإنجليزي للخيل المقام على مضمار «ابسوم» العريق بإنجلترا، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مختلف أشواط سباق الأوكس الإنجليزي والمخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات، إذ شهدت فعاليات السباق منافسة حامية وصراعاً بين نخبة من الخيول لانتزاع أفضل الألقاب في أحد أهم المحافل الأوروبية المتخصصة في سباقات الخيل.

وجاء في المركز الأول الجواد «جي كي شيستروتون» لفريق جودولفين بقيادة الفارس وليام بويك وبإشراف المدرب شارلي أبليبي بعد منافسة مع ثمانية خيول متقاربة في المستوى، وذلك في شوط «إنفستك مايل هانديكاب» لمسافة 1700 متر، أما المركز الثاني فقد حققه الجواد مايثيكال مادنيس بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وبإشراف المدرب ديفيد أومير.

وفي شوط كورونيشن كب ولمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى للخيول عمر 4 سنوات، والذي يعتبر من بين أقوى أشواط السباق، حققت خيول جودولفين المركزين الثاني والثالث، إذ جاء في المركز الثاني المهر «فرونتيرسمان» بقيادة الفارس جيمس دويل وبإشراف المدرب شارلي أبليبي، بينما كان المركز الثالث من نصيب المهر «هاوكبيل» وبقيادة الفارس وليام بويك وبإشراف المدرب شارلي أبليبي، أما المركز الأول فقد انتزعه الجواد «هايلاند ريل»، وبقيادة الفارس ريان مور، وبإشراف المدرب إيدن أوبرين.