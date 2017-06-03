وقفة احتجاجية ضد تغييب ملف المختطفين

صنعاء (وكالات)
استنكرت رابطة أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تغييب ملف أبنائها المختطفين والمخفيين قسراً في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، والتي تناولت الوضع في اليمن.
وقالت الأمهات في بيان أمس الأول: «إن تغييب ملف أبنائها المختطفين والمخفيين قسراً في إفادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ هو تغييب لحقهم العادل في إطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط». وطالبت الأمهات إطلاق سراح جميع أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً من دون قيد وشرط أو مقايضة وابتزاز.
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