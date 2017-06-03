وقفة احتجاجية ضد تغييب ملف المختطفين

صنعاء (وكالات)

استنكرت رابطة أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تغييب ملف أبنائها المختطفين والمخفيين قسراً في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، والتي تناولت الوضع في اليمن.

وقالت الأمهات في بيان أمس الأول: «إن تغييب ملف أبنائها المختطفين والمخفيين قسراً في إفادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ هو تغييب لحقهم العادل في إطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط». وطالبت الأمهات إطلاق سراح جميع أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً من دون قيد وشرط أو مقايضة وابتزاز.

كما نددت الأمهات في وقفتهن بسياسة التجويع المتعمدة التي تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح في سجن الأمن السياسي بصنعاء بحق المختطفين، والتي لم تحترم شهر رمضان الفضيل، «على الرغم من معرفة إدارة السجن أن عدداً كبيراً من المختطفين قد أصيبوا بالأمراض والأوبئة جراء سوء التغذية والإهمال الصحي المتعمد الذي يتعرضون له، خاصة أثناء صومهم». وجددت الأمهات تحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن حرية وحياة جميع أبنائها المختطفين والمخفيين قسراً.