«بصمة» ليما وتيجالي كل 90 دقيقة!

عمرو عبيد (القاهرة)

اشتعلت المنافسة من جديد على لقب هداف الدوري، بعدما تساوى الأرجنتيني سباستيان تيجالي مهاجم «العنابي» مع البرازيلي فابيو دي ليما نجم «الإمبراطور» في رصيد 12 هدفاً لكل منهما، عقب انتهاء مباريات الأسبوع الثاني عشر، في انطلاق الدور الثاني، وبلغت الندية أشدها بينهما، إذ أحرز كلاهما هذا الرصيد من الأهداف في 12 مباراة، وعبر دقائق لعب متساوية تماماً، حيث لعب كل هداف 1080 دقيقة مع فريقه ليهز كل منهما الشباك بهدف واحد في كل مباراة خلال 90 دقيقة!

في ظل هذا التكافؤ الكبير بين الثنائي، يتفوق ليما في أمرين هما قدرته على تسجيل الأهداف عبر عدد من التسديدات يقل نسبياً عن معدلات الأرجنتيني، بجانب فاعلية تصويباته بين القائمين والعارضة، حيث يهز البرازيلي الشباك، بواقع هدف واحد كل 3.4 محاولة، وتبلغ فاعلية تسديداته الدقيقة نسبة 44.4%، بينما يسجل تيجالي هدفاً كل 4.25 تسديدة، في حين أن نسبة فاعلية محاولاته الدقيقة هي 41.4%.

ومع زيادة مساحة المقارنة بين أصحاب المراكز الأولى، في قائمة أفضل هدافي البطولة، نجد أن علي مبخوت هداف «فخر أبوظبي» هو صاحب المرتبة الثالثة، من حيث المعدل التهديفي، إذ يسجل هدفاً واحداً كل 90.4 دقيقة، بفارق ضئيل جداً عن متصدري قائمة الهدافين، وأيضاً هو صاحب ثالث أفضل متوسط للتهديف، بواقع 0.87 هدف كل مباراة، وبالتأكيد تأثر شباب الأهلي دبي بغياب الهداف السنغالي القدير ماكيتي ديوب، الذي يمتلك معدلاً تهديفياً يبلغ هدفاً واحداً كل 110 دقائق، لعب متفوقاً على السويدي بيرج نجم «الزعيم» صاحب معدل الـ 119.8 دقيقة، وكايو كانيدو الذي يهز الشباك مرة واحدة كل 134.6 دقيقة!

يتصدر تيجالي هذه القائمة المختصرة بغزارة محاولاته على المرمى التي بلغت 51 تسديدة بمعدل 4 تسديدات على الأقل في كل مباراة، وهو أيضاً الأكثر تسديداً بين القائمين والعارضة بين السداسي بـ 29 محاولة دقيقة، ومعدل 2.4 كل مباراة، لكن مبخوت يتفوق على الجميع بسبب خطورة تسديداته، حيث ينجح في تحويل كل 3.1 تسديدة إلى هدف مقارنة بـ 3.3 لديوب و3.4 لفابيو دي ليما و3.5 لبيرج و3.8 لكايو، وأخيراً 4.25 لتيجالي.

أما من حيث الفاعلية، فكانت المفاجأة بتصدر السنغالي ديوب تلك القائمة بنسبة 69%، حيث سجل تسعة أهداف عبر 13 تسديدة دقيقة فقط، متفوقاً على كبار هدافي تلك النسخة الجارية، ثم جاء مبخوت بفاعلية 53.8% إذ سدد أيضاً 13 كرة بين القائمين والعارضة، أحرز منها أهدافه السبعة، وحل بيرج ثالثاً بنسبة 50%، ثم كايو بـ 47%، والطريف أن الثنائي الأغزر تهديفاً احتلا المركزين الخامس والسادس، بواقع 44.4% لفابيو ليما و41.4% لتيجالي كما أشرنا عالياً !

من ناحية أخرى، تفوق ليما على الجميع بعدما أهدى «الإمبراطور» 7 نقاط مباشرة عبر أهدافه، حيث سجل هدفي الفوز على كل من «العنابي» و«الملك»، بينما منح فريق «القلعة الصفراء» نقطة التعادل أمام «الزعيم» في الجولة الأولى من المسابقة، وفي المرتبة الثانية ظهر مبخوت، إذ سجل هدفي الانتصار على الشارقة أيضاً بجانب هدفي التعادل أمام «البنفسج» في الأسبوع الثامن.