«بصمة» ليما وتيجالي كل 90 دقيقة!

عمرو عبيد (القاهرة)
اشتعلت المنافسة من جديد على لقب هداف الدوري، بعدما تساوى الأرجنتيني سباستيان تيجالي مهاجم «العنابي» مع البرازيلي فابيو دي ليما نجم «الإمبراطور» في رصيد 12 هدفاً لكل منهما، عقب انتهاء مباريات الأسبوع الثاني عشر، في انطلاق الدور الثاني، وبلغت الندية أشدها بينهما، إذ أحرز كلاهما هذا الرصيد من الأهداف في 12 مباراة، وعبر دقائق لعب متساوية تماماً، حيث لعب كل هداف 1080 دقيقة مع فريقه ليهز كل منهما الشباك بهدف واحد في كل مباراة خلال 90 دقيقة!
في ظل هذا التكافؤ الكبير بين الثنائي، يتفوق ليما في أمرين هما قدرته على تسجيل الأهداف عبر عدد من التسديدات يقل نسبياً عن معدلات الأرجنتيني، بجانب فاعلية تصويباته بين القائمين والعارضة، حيث يهز البرازيلي الشباك، بواقع هدف واحد كل 3.4 محاولة، وتبلغ فاعلية تسديداته الدقيقة نسبة 44.4%، بينما يسجل تيجالي هدفاً كل 4.25 تسديدة، في حين أن نسبة فاعلية محاولاته الدقيقة هي 41.4%.
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يتصدر تيجالي هذه القائمة المختصرة بغزارة محاولاته على المرمى التي بلغت 51 تسديدة بمعدل 4 تسديدات على الأقل في كل مباراة، وهو أيضاً الأكثر تسديداً بين القائمين والعارضة بين السداسي بـ 29 محاولة دقيقة، ومعدل 2.4 كل مباراة، لكن مبخوت يتفوق على الجميع بسبب خطورة تسديداته، حيث ينجح في تحويل كل 3.1 تسديدة إلى هدف مقارنة بـ 3.3 لديوب و3.4 لفابيو دي ليما و3.5 لبيرج و3.8 لكايو، وأخيراً 4.25 لتيجالي.
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من ناحية أخرى، تفوق ليما على الجميع بعدما أهدى «الإمبراطور» 7 نقاط مباشرة عبر أهدافه، حيث سجل هدفي الفوز على كل من «العنابي» و«الملك»، بينما منح فريق «القلعة الصفراء» نقطة التعادل أمام «الزعيم» في الجولة الأولى من المسابقة، وفي المرتبة الثانية ظهر مبخوت، إذ سجل هدفي الانتصار على الشارقة أيضاً بجانب هدفي التعادل أمام «البنفسج» في الأسبوع الثامن.