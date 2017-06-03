الانقلابيون يهددون الملاحة مجدداً

حسن أنور (أبوظبي)

شهد الأسبوع الماضي حادثاً خطيراً يتمثل في الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال، بقذائف «أر.بي.جي»، وذلك بينما كانت تسير وفق خط رحلتها في باب المندب. وهذه الهجمات تستهدف في المقام الأول تعريض أهم خط ملاحي في العالم للخطر، وهو ما سيتطلب تدخل قوى أخرى في المنطقة، ويبدو أن هذا ما تسعى إليه إيران وأذرعها في اليمن من الحوثيين وأتباع المخلوع صالح. وكانت الناقلة تعرضت لهجوم من قبل زورق بحري، وذلك باستخدام ثلاث قذائف «أر.بي.جي»، وذلك قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب، بين جزيرتي ميون اليمنية، والسبع الجيبوتية. ورغم أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات للعاملين في السفينة، التي مضت في طريقها بعرض البحر الأحمر، فإنه يشير إلى دلالات مهمة وخطيرة تتمثل في إصرار الحوثيين على تهديد الممر الملاحي. فقد جدد الحادث المخاوف من توقف حركة الملاحة في مضيق باب المندب، خاصة أن الحوثيين وخليفهم صالح، ومن ورائهم إيران اعتادوا القيام بمثل هذه الهجمات والتي كان آخرها استهداف الحوثيين فرقاطة سعودية بهجوم إرهابي من 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية في وقت سابق من هذا العام؛ أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالبحر الأحمر، غربي اليمن.

وسبق هذا الهجوم وقوع 4 هجمات بحرية في أكتوبر الماضي، 3 منها استهدفت البحرية الأميركية وآخر استهدف سفينة إماراتية. فقد تم استهداف سفينة الإغاثة الإماراتية (سويفت) ومن ثم المدمرة الأميركية (ماسون) وسفينة الدعم القتالي (بونس) بصواريخ من فئة «قادر» الإيرانية (النسخة الإيرانية من الصاروخ الصيني C-802).

ومن الطبيعي أن تثير هذه الحوادث قلق شركات الشحن العالمية، ومخاوفها، خاصة أن ميليشيات الحوثي تسعى بكل الصور إلى إظهار أنها قادرة على تهديد باب المندب والخط الملاحي الدولي، الذي يمر من خلاله السفن المدنية والناقلات النفطية والسفن الإغاثية، على أمل تدخل قوى كبرى في هذه المنطقة وإثارة المزيد من الفوضى.

ويلاحظ أن التصعيد بتهديد الممر الملاحي المقابل لسواحل اليمن يأتي دائماً بعد كل نجاح استراتيجي مهم تحققه قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي على مختلف الجبهات في مواجهة الحوثيين وحليفهم صالح. فقد جاء التصعيد في أكتوبر الماضي بمهاجمة السفن الأميركية وسفينة الإمداد الإماراتية، على خلفية ما حققته عملية «السهم الذهبي» التي تنفذها قوات التحالف العربي على محاور عدة أهمها، تطهير الساحل اليمني الغربي من قوات الحوثي وصالح، والتي أسفرت عن استعادة السيطرة على ميناء المخا والخوخة باعتبارهما أهم نقاط الإمداد بالسلاح والمرتزقة.