محمد عبدالسميع (العين)
عقد مجلس الشعراء الرمضاني، الذي ينظمه مركز الشعر الشعبي بدائرة الثقافة بالشارقة، أمس الأول، أولى جلسته في بيت الشاعر علي القحطاني بالعين. دار الحوار حول «ثقافة الخير في الشعر الشعبي»، وتخللته بعض القراءات الشعرية. بمشاركة الشعراء: عبدالله عمر المنصوري، ناصر الشفيري، عبدالله الجابري،. وأداره الشاعر راشد شرار.
استعرض الشعراء دور الشعر الشعبي في نشر ثقافة الخير والالتزام بالأخلاق وتداولها بين الأجيال لخلق مجتمع تسوده المحبة والسعي لعمل الخير.
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وقال الشاعر علي القحطاني: سمة الخير من أفضل صفات أبناء مجتمعنا الذين يتعاملون بها، ومن الأخلاق الأصيلة والصفات العريقة التي يتميز بها أصحاب النفوس الرفيعة والقلوب الكبيرة والتي تحمل داخلها دائماً قوة العزائم والهمم والرحمة والحب والود.
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وأضاف الشفيري: ثقافة الخير في المجتمع الإماراتي هي التمسك بشرع الله والكلمة الطيبة والعطاء والوقف بجانب الإخوان وقت الشدائد، ففعل الخير هو الباعث الحقيقي لفعل الجود وكل ما يحمده ويشكر عليه الإنسان من فعل محمود.
وقال الجابري: إن أكثر شعراء الإمارات تحدثوا في قصائدهم عن ثقافة الخير وذكرها في قصائدهم الشعرية، وأنها من العادات والتقاليد الحسنة والأخلاق الحميدة. وقد تخللت الجلسة قراءات شعرية في أغراض مختلفة، منها الاجتماعي والوجداني والوطني والرثاء.