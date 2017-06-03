إيمان اليوسف: القارئ النّوعي لا يمكن أن يكون طائفياً أو عنيفاً

محمود عبد الله (أبوظبي)

ترى الكاتبة والروائية الإماراتية الشّابّة إيمان إقبال اليوسف، أن فعل القراءة، ليس من اختصاص المجتمع المدني لوحده، ولا يمكنه ذلك وإن أراد، وتقول: «القراءة النوعية الانتقائية إن أصبحت جزءاً من حياة الفرد اليومية، غيّرتها وغيّرت العالم نحو الأفضل، ولا شيء في الدنيا يمكن أن يعوّض عن قراءة الكتب، ولا شيء آخر يمكن أن يحلّ مكان التأثير الذي تتركه في نهضة وتطور الفرد، وبالتالي المجتمعات».

وتضيف: «القارئ النوعي هنا أو في أي بقعة في العالم لن يرتكب في أي حال من الأحوال إثم الظلم أو العنصرية أو الطائفية أو العنف بأنواعه، لأنّه ــ في تقديري ــ يمثل منظومة فكرية راقية، تبحث دوماً عن الأفضل لنفسها وللآخرين. وحدها الكتب العقلانية الحقيقية الأصيلة، هي القادرة على صنع هذه النتيجة في الشعوب والأمم والمجتمعات».

وكشفت صاحبة رواية «حارس الشمس»، أن شهر رمضان «يمثل بالنسبة لي فرصة لمزيد من الإبداع والإنجاز الكتابي، فحالياً أعمل على سيناريو فيلم سينمائي جديد بعد فيلمي الأول (غافة). كما بدأت في كتابة روايتي الثالثة».

وقالت: «أقرأ في كل المجالات، لكن يبقى للأدب النصيب الأكبر. لا يوجد لدي كاتب مفضل، نحن نتغير، وننضج، ومع هذا النضج تختلف ذائقتنا. حالياً بدأت في قراءة (ثلاثية الدّال) للروائية الإماراتية نادية النّجار، كما سأقرأ رواية (المتحول) للكاتب التشيكي فرانز كافكا، وأختم بقراءة رواية (خاتون بغداد)، للعراقي شاكر نوري، وهي رواية عن امرأة إنجليزية كان لها دور كبير في تاريخ العراق».

عن الكتاب الذي قرأته إيمان، وكان ملهماً لها ومؤثراً في مسيرتها الابداعية، قالت: من أهم الكتب التي ما زالت عالقة بذاكرتي، رواية العمى، للكاتب البرتغالي جوزيه ساراماغو، ثم رواية «كائن لا تحتمل خفّته» للتشيكي ميلان كونديرا. أما بشكل عام فمسرحيات توفيق الحكيم وأعمال غادة السمان، وفرجينيا وولف، هي من الإبداعات المهمة المؤثرة بالنسبة لي.

وفي ما يخص القراء الشباب تعتقد اليوسف أن عليهم ألا يقرأوا الكتب بناء لكونها تندرج تحت الأكثر مبيعاً، أو التي يقرؤها الجميع ويشيدون بها، مستشهدة بمقولة للكاتب الياباني «هاروكي موراكامي» يقول فيها: «إذا كنت ستقرأ فقط الكتب التي يقرأها الآخرون، ستفكر كما يفكر الآخرون»، وتقول: «على القارئ الشاب أن ينوّع في مختاراته من الكتب التي تتسم بالموضوعية والأسلوب الرفيع والفكر الرصين إلى جانب الخطاب الوسطي».

وترى أن للمكتبة دوراً نوعياً في بناء جيل مثقف واع مدرك، قادر على البناء والعطاء والتطور، «وهذا ما آمنت به قيادتنا الرشيدة، وانعكس بالتالي على عام القراءة. وجميع المبادرات التي نشهدها وتدعم القراءة وصناعة الكتاب»، وتختتم اليوسف أن «كل ما تشهده الساحة الحالية في الإمارات من دينامية في القراءة، والسعي نحو بناء قارئ انتقائي، فالفضل يعود فيه إلى المبادرات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني ونخبة من الأفراد آمنوا بقيمة ورسالة الكتاب في تنمية الوعي وتربية قارئ المستقبل».