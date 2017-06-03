«يوميات بيسوا».. الشاعر مكتوباً بخطّ يده

محمد نجيم (الرباط)
فرناندو بيسوا، صاحب أكثر من يد في الكتابة، وصاحب أكثر من اسم مُستعار يظهر به ويوقع به كتاباته، وهو كاتب دائم الاختفاء والتملص.
هذا بعض ما يقع عليه قارئ الترجمة العربية لكتاب «يوميات فرناندو بيسوا» التي نقلها مؤخراً إلى العربية الشاعر والمترجم المغربي المهدي أخريف، وهي يوميات نشرت للمرة الأولى بالبرتغالية العام 2007، وتؤرخ لمراحل معينة من حياة الشاعر الذي حفر عميقاً، بحياته وأدبه في مدونة الأدب، سواء في البرتغال بلده الأصلي، أو في أدب العالم - بعد عودته من ديربان في جنوب أفريقيا - بدءاً من (1906 - 1908 ثم 1913 و1914 و1915)، بعدئذٍ نلاحظ حصول انقطاعات في وتيرة التأريخ في السنوات اللاحقة، ربما بسبب انقطاع المؤلف أكثر فأكثر لأعماله الشعرية والنثرية اللاحقة الموقعة باسمه هو.
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ولعل ما يمنح هذه اليوميات أهمية خاصة ترفعها إلى مستوى بعض كتاباته الرئيسة هو ما يتخللها من نوعيات كتابية مختلفة ومتنوعة، أدناها بعض الخطاطات والملاحظات البيوغرافية والبيبلوغرافية، وأعلاها تجسدها تلك النصوص والمقاطع التأملية البيسويّة الخالصة، بما تفصح عنه من نضج مدهش، ومبكر، في مقاربة قضايا يومية وذهنية من منظوره الميتافيزيقي الفريد الذي سيظل يغني رؤيتنا للوجود الإنساني.
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أما بيسوا كشاعر فهو يرى أن الشعر «موجود في كل شيء، في البر وفي البحر، وفي البحيرة وعلى ضفة النهر، وموجود أيضاً في المدينة، لا تنكر ذلك، يبدو جلياً أمام عيني وأنا جالس، ثمة شعر في ضوضاء السيارات على قارعة الطريق، ثمة شعر في أي حركة مبتذلة ومُضحكة لصباغ في الناحية الأخرى من الشارع وهو يلون إعلاناً لدكان لحام».
صدر هذا الكتاب القيّم عن دار توبقال، في الدار البيضاء، (2017) بغلاف يحمل لوحة للفنان جوزي ألمادا نغريروس.