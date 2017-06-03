ناشرون عالميون: الشارقة باتت محور صناعة النشر في العالم العربي

الشارقة (الاتحاد)
أكد نخبة من صُنّاع النشر العالميين أن العالم اليوم بكل ما يشهده من تحولات ومتغيرات، يحتاج إلى قادة مثل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ يؤمنون بقوة الكتاب ويدعمون القراءة، ويرون في المعرفة سبيلاً لتحقيق التطور والارتقاء والحوار والسلام الإنساني، مشيدين بجهود سموه الكبيرة في مد جسور التواصل الثقافي بين العالم العربي والغربي على مختلف المستويات.
وبيّن الناشرون أن إمارة الشارقة باتت محور صناعة المعرفة في العالم العربي، بما تقدمه من خدمات وما تطرحه من رؤى سبّاقة، تتجاوز الراهن، وتنظر إلى المستقبل وما يتيحه من خيارات على مستوى الاستثمار في المعرفة، وصناعة الكتاب وسوق النشر.
|
واستعرض العامري أهم المقومات التي تتمتع بها الشارقة لاستقطاب العاملين في قطاع النشر من مختلف أنحاء العالم، وما تقدمه (مدينة الشارقة للنشر) في هذا المجال، موضحاً أنها ستحدث على المدى القصير تغييرات إيجابية وكبيرة في صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وستحول الإمارة إلى مقر وعاصمة للنشر في المنطقة، وبوابة الناشرين للانطلاق نحو العالم، مبيناً أنها تشارك في أكثر من 30 معرضاً للكتاب في جميع أنحاء العالم من خلال جناح هيئة الشارقة للكتاب.
|