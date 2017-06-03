أميركا والعجز التجاري مع ألمانيا

اتهم الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى ألمانيا بتمتعها بميزة غير عادلة على الولايات المتحدة في التجارة، منتقداً الحليف الأوروبي لأنه يصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما يستورد منها. وفي تغريدة على تويتر بتاريخ 30 مايو، يوم الثلاثاء الماضي، كتب ترامب «لدينا عجز تجاري هائل مع ألمانيا، بالإضافة إلى أنهم يدفعون أقل بكثير مما يجب في الناتو والجيش. هذا سيئ للغاية للولايات المتحدة. هذا سيتغير».
وجاءت تغريدة الرئيس الأميركي في أعقاب زيارة ترامب إلى أوروبا الأسبوع الماضي حين التقى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء قمة لزعماء أكبر اقتصاديات العالم في صقلية. والتغريدة تمثل استمراراً لقلق قائم منذ فترة طويلة من الرئيس بشأن مدى استغلال الدول الأجنبية للقوة الاقتصادية الأميركية من خلال علاقات تجارية غير عادلة. صحيح أن ترامب وجه في الغالب اهتمامه إلى المكسيك والصين، لكنه ركز من قبل على ألمانيا أيضاً، وخاصة على ما تصدره برلين من سيارات.
وظهر الشقاق في الاجتماعات مع الأوروبيين في الأيام القليلة الماضية، فقد انتقد ترامب الحلفاء لتقاعسهم عن المشاركة بما يكفي من الموارد المالية في الجهود الدفاعية ضمن حلف الأطلسي (الناتو)، بينما عبر الأوروبيون عن قلقهم بشأن عدم التزام الولايات المتحدة باتفاقات باريس بشأن تغير المناخ. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ترامب انتقد ألمانيا بشأن صادراتها من السيارات في اجتماعات خاصة، لكن مسؤولين من البيت الأبيض قللوا فيما بعد من قيمة هذه الانتقادات. وصرح جاري كوهن مدير المجلس الاقتصادي القومي للصحفيين أنه صحيح أن ترامب قال: «إننا سيئون للغاية في التجارة، لكن ليس لديه مشكلة مع ألمانيا».
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وألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد في أوروبا واستفادت من مشاركتها في عملة اليورو الموحدة مع كثير من الدول الأضعف. ونتيجة لهذا، فإن اليورو أقل قيمة بكثير من أي عملة ألمانية محتملة الصدور عن برلين. وهذا يعني أيضاً أن صادرات مناطق اليورو الأخرى أكثر تكلفة مما قد تكون عليه بغير واقع مشاركة ألمانيا في عملة اليورو. والدول التي تعرضت لأزمات اقتصادية في السنوات القليلة الماضية مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا تضررت بشدة بشكل خاص. ولهذه الأسباب انتقد مسؤولون اقتصاديون أميركيون في إدارة الرئيس باراك أوباما ألمانيا بشدة وإن يكن بطريقة أكثر دبلوماسية بكثير. والجدير بالذكر أن سياسات ألمانيا التقشفية الشهيرة في الميزانية أدت إلى ثقافة الادخار وليس الإنفاق ولذا حضها المسؤولون الاقتصاديون الأميركيون على بذل المزيد لتحفيز طلب المستهلك الذي يعزز حجم الواردات الألمانية.
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*صحفية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست
وبلومبيرج نيوز سيرفس»